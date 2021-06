柯文哲拋新招「北農4000人打疫苗」　醫：把疫苗當事後避孕藥？

▲台北市長柯文哲。(圖/北市府提供)



記者陶本和/台北報導

北農爆發群聚確診,台北市長柯文哲21日提出新戰術,4000人若要每週快篩可能太慢,因此全部抓去打疫苗。對此,醫師林靜儀則表示,打疫苗一樣要隔離14天,當疫苗是事後避孕藥?她認為重點是匡列隔離,北市疫調不實,會害慘全台。

柯文哲上午緊急召開記者會指出,北農有很多中南部上來,在台北市各地區批發,之前就傳出零星感染案例,在上周端午連假啟動快篩專案,完成一些人,但因為流動性太大,陸續傳出感染案例。

柯文哲提及,上周六成立專案小組處理,現在有一個新的想法,北農大概員工500人,還有一些委外廠商、中南部承銷商加一加4000人,若要每周快篩,乾脆就把這4000人全部打疫苗解決掉了。

柯文哲說,北農用一個新的戰術,用打疫苗的方式圍堵疫情擴散,與其做快篩,不如疫苗打完,之前已經做過快篩抓來疫苗打一輪,這個新戰術也跟中央指派醫福會執行長王必勝昨天晚上討論過,後來中央也表示同意。

不過,前民進黨立委、醫師林靜儀則表示,沒有確定是否未確診的篩檢陰性個案,打疫苗是要幹嘛?即使立刻打疫苗,一樣要隔離14天,如果感染,血清抗體濃度早就比剛打疫苗要高了,「你當疫苗是事後避孕藥,事先沒戴罩,打了就有效?」

林靜儀說,五月英國Effectiveness of the Pfizer-BioNTech and Oxford/AstraZeneca Vaccines: Real-World Data from the U.K.研究,遵守防疫措施,避免感染的效果幾乎比只打完第一劑疫苗效果還好,和打完二劑疫苗差不多。她認為,重點是匡列隔離,台北市衛生局疫調不實會害慘全台灣。

▼民進黨前立委、醫師林靜儀。(資料照/記者林敬旻攝)