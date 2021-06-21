柯文哲拋新招「北農4000人打疫苗」　醫：把疫苗當事後避孕藥？

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者陶本和／台北報導

北農爆發群聚確診，台北市長柯文哲21日提出新戰術，4000人若要每週快篩可能太慢，因此全部抓去打疫苗。對此，醫師林靜儀則表示，打疫苗一樣要隔離14天，當疫苗是事後避孕藥？她認為重點是匡列隔離，北市疫調不實，會害慘全台。

柯文哲上午緊急召開記者會指出，北農有很多中南部上來，在台北市各地區批發，之前就傳出零星感染案例，在上周端午連假啟動快篩專案，完成一些人，但因為流動性太大，陸續傳出感染案例。

柯文哲提及，上周六成立專案小組處理，現在有一個新的想法，北農大概員工500人，還有一些委外廠商、中南部承銷商加一加4000人，若要每周快篩，乾脆就把這4000人全部打疫苗解決掉了。

柯文哲說，北農用一個新的戰術，用打疫苗的方式圍堵疫情擴散，與其做快篩，不如疫苗打完，之前已經做過快篩抓來疫苗打一輪，這個新戰術也跟中央指派醫福會執行長王必勝昨天晚上討論過，後來中央也表示同意。

不過，前民進黨立委、醫師林靜儀則表示，沒有確定是否未確診的篩檢陰性個案，打疫苗是要幹嘛？即使立刻打疫苗，一樣要隔離14天，如果感染，血清抗體濃度早就比剛打疫苗要高了，「你當疫苗是事後避孕藥，事先沒戴罩，打了就有效？」

林靜儀說，五月英國Effectiveness of the Pfizer-BioNTech and Oxford/AstraZeneca Vaccines: Real-World Data from the U.K.研究，遵守防疫措施，避免感染的效果幾乎比只打完第一劑疫苗效果還好，和打完二劑疫苗差不多。她認為，重點是匡列隔離，台北市衛生局疫調不實會害慘全台灣。

▼民進黨前立委、醫師林靜儀。（資料照／記者林敬旻攝）

