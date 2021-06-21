士林長照群聚感染已釀3死　黃郁芬批柯文哲不疫調還蓋牌

▲台北市議員黃郁芬。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市士林區某長照機構爆發群聚感染，8日發生至今已有47人確診、3人染疫身亡。台北市議員黃郁芬痛批，北市府螺絲鬆滿地，市長柯文哲曾說疫調沒用，在北農疫情變嚴峻、士林護理之家群聚感染事件發生的這幾天，宣布停開台北疫情記者會，「是不是明知有事件要爆發就躲起來？是不是在蓋牌？」

士林護理之家爆發群聚感染事件，6月8日時有一名長者身體不適送醫，快篩呈陽性反應，當天機構全員快篩，有另一名長者同樣快篩陽性，當天將這兩名者者送醫隔離治療；12日時出現另一名長者不適，送醫快篩陽性；14日晚間，台北市衛生局協同醫院人員至機構實地訪查，並安排全院普篩，有25位採檢結果陽性。目前全院共有47名工作人員、住民確診，其中3人病故。

黃郁芬表示，五月底時，台北市信義區的長照機構也曾爆發群聚感染事件，當時台北市社會局在5月22日接獲通報，隔天（23日）就進場快篩，24日將全機構住民及工作人員依PCR結果，將陽確診者進行檢傷、分症狀，分流清出隔離，25日時全部的確診者移置隔離完畢，短短4天內就將全院的感染風險控制住、將相關人員都妥善隔離醫治。

黃郁芬認為，柯市府應明白交代，6月8日此護理之家有兩名長者快篩陽性後，有沒有立即啟動後續處理機制，若機構進行全員快篩，市府有沒有接獲通報、有沒有進行全院的PCR檢測？如果有檢測，為什麼不公布當時的檢測結果？如果沒有，為什麼不比照前例進行檢測？市政府螺絲是鬆到哪裡去？

此外，在6月8日到6月14日之間，市政府做了什麼？是否有每日監測該機構每位長者的身體狀況？還是在已有確診者出現的情況下，還任由機構自行經營，沒有其他實質監督方式以確保疫情？

黃郁芬提到，諷刺的是，柯文哲之前開記者會說疫調沒用，而在北農疫情變嚴峻、士林護理之家群聚感染事件發生的這幾天，柯文哲市長卻宣布停開台北疫情記者會，「是不是明知有事件要爆發就躲起來？是不是在蓋牌？」

黃郁芬批評，應該要能預防群聚感染事件發生，卻因為市政府的不作為和疏忽怠惰，不顧全台北人的健康、不顧士林人的安全，造成士林變成全台北市確診案例數最多的地方，柯文哲責無旁貸。