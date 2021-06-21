快訊／禾馨公布跟北市衛生局完整LINE對話　駁找高嘉瑜喬疫苗

記者賴文萱／台北報導

台北市長柯文哲19日爆料，禾馨診所曾找民進黨立委高嘉瑜喬85瓶疫苗，禾馨醫療營運長林思宏出面替高嘉瑜喊冤，強調絕非關說，並透露也曾找「大安區立委」幫忙卻遭拒。為了消除外界質疑，禾馨診所今（20）日下午3時召開記者會說明，並公布跟台北市衛生局人員完整對話紀錄。

▲▼禾馨公布完整與衛生局對話。（圖／攝影中心攝）

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禾馨醫療營運長林思宏親自出面說明，5/30禾馨同仁得到振奮消息，說有機會能拿到疫苗，跟台北市衛生局整個對話過程都有，可以看得到，第一次對方有告訴我們說哪些人施打，且還說接種人數至少要10人開一瓶，甚至還說「真的實在對不起你們，上周疫苗真的太少」。5/31則通知禾馨能自己來領，且說因為這兩天疫苗物流都被中央調走，稱讚禾馨非常有效率。

林思宏強調，我們每次疫苗都有經過衛生局同意撥補，事實上，針對每次施打的對象都有告知衛生局，名冊每次也都有上傳，可看到施打對象是誰。他強調，若我們要偷打，我們的名冊就不要上傳，所有名冊衛生局都知道，但卻無法清楚交代，所以禾馨才覺得必須自清，把這次很多對話紀錄提供出來。

▼禾馨與衛生局領取疫苗對話紀錄。（圖／禾馨提供）

林思宏說，禾馨領了85瓶疫苗，事實上都有一定的先後過程，第一次40瓶，是經過討論，可以先打醫事人員，還有每單位2位行政人員，共有413人，所以衛生局給出40瓶，說可打440人，應該是夠的。之後第二次10瓶、第三次15瓶、第四次15瓶、第五次5瓶，整個過程都有所有截圖佐證。

林思宏強調，禾馨在5/20有詢問選區委員希望她幫忙，對方說會幫我們跟衛生局協助，用正規管道爭取，僅此一通電話。後續5/30北市衛生局人員就跟我們聯絡。此外，在對話紀錄中，衛生局人員還主動詢問「疫苗有不夠嗎？」，他說85瓶絕對不是透過關說拿到，每次拿疫苗都有憑有據。





▲禾馨醫療營運長林思宏。（圖／記者陳家祥攝）