單日10例以下就解封？　侯友宜揭「最重要觀察值」要看這一項

▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）

記者楊蕓／新北報導

台灣連續7天確診數降至200例以下，20日全台新增107例，創三級警戒以來最低紀錄，疫情看似獲得控制，全民關心是否有望在628解封，台北市長柯文哲喊出單日確診10例以下才可能去討論，新北市長侯友宜則認為，目前還沒有條件談解封，不只要看確診數字，還有社區中隱形傳播鏈大部分都是無症狀確診者，才是最重要的觀察值。

▲新北市疫情變化。（圖／新北市府提供，下同）



針對降級警戒的可能性，柯文哲拋出單日確診10例以下，才可能去討論有沒有可能解禁，至於新北市，侯友宜20日在防疫記者會中表示，10例是中央規定的，今天不是只看有沒有低於10例，而是要看還有多少隱形傳播鏈在社區潛藏，如果潛藏的隱形傳播個案超過10例、甚至比10例更多，是否解封就要好好思考。

侯友宜強調，這就是為什麼新北透過社區篩檢站廣篩，這就是是前哨監測站，市民只要認為自己該去篩就去篩，廣篩後就能把隱形傳播鏈找到，找出來的絕大多數都是無症狀確診者居多，這些才是最重要的觀察值。

侯友宜說，若有10例家庭群聚感染，不明感染源也許只有2、3人，但這2、3例比找得到感染源的還更麻煩，因此隱形傳播鏈才是最重要的觀察指標，要整體去看，相信中央很多專家、學者都會做好評估，地方也會配合把隱形傳播鏈找出來。