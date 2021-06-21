「會希望6／28解封？」一片狂求先不要　鄉民超自主：有命重要

▲三級警戒下的台北車站周遭看起來空蕩蕩。（圖／記者林振民攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

昨（20）日新增107例本土確診，創下三級警戒以來的新低點，引發外界討論是否有解封的可能性。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「大家會希望6/28解封嗎？」文中發表自己看法，認為28日之後還是要繼續維持在三級，擔心解封讓疫情會再升溫，但又覺得不能出去很悶，就想看其他人怎麼想。

這位網友文中指出，最近疫情開始趨緩了，但目前確診數仍處在破百情況，所以他覺得28日之後應該要繼續維持三級警戒。可是一想到不能出門，原PO不禁直呼「真的好悶」，但又擔心解封的話，疫情會再變得嚴重，「不曉得大家怎麼看哩？」

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▲原PO發起閒聊「大家會希望6/28解封嗎？」（圖／記者呂佳賢攝）

貼文一出，讓人感到意外的是，許多人自主性地想繼續關在家，「不要，台灣人很健忘，過得太爽疫情會大反撲」、「百例沒資格解封吧」、「覺得不要急比較好」、「解封肯定確診爆表，很恐怖」、「國外都那麼多例子擺在那邊了，雖然也很想念之前的日子，但是有命比較重要」、「先不要……」

不過也有網友表示，「不要完全沒條件的解，不然一堆人已經蠢蠢欲動要出門玩」、「以經濟來看，解解又封封反覆炸，不覺得經濟會多好，國外很多例子」、「希望能撐到65歲以上半數打過疫苗，或者單一縣市確診數10例以下。不過很多餐飲業大概撐不到那時候。」

據本站稍早報導《今確診跌至2位數 三級警戒擬延續「開放低風險場域」》，《ETtoday新聞雲》掌握，假日篩檢量低，今日確診跌至2位數，創三級警戒以來新低。據悉，行政院20日上午初步盤點三級警戒實施以來，對經濟和民生產業的衝擊，不過仍朝向延續三級警戒的規劃，但低風險場域有望「有條件開放」。