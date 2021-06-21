65歲長者、孕婦優先打莫德納？　鄭文燦：桃園會跟中央一致

▲鄭文燦市長表示，65歲長者、孕婦…優先列入施打莫德納疫苗，桃園會做考慮。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗已抵台，桃園市長鄭文燦21日於市府防疫會報中指出，該批莫德納疫苗目前還沒有配賦到地方，桃園會做好準備工作，另外，針對各地方政府表明希望莫德納疫苗，可以打65歲長者、孕婦和包括病歷和疾病史上有血栓紀錄的民眾，這些部分，桃園也會做考慮，會跟中央施打計劃一致。

而在下波疫苗施打計劃，桃園會推動「雙軌制」施打方式，這一輪會把醫院和診所加進來，還有學校社區以及診所接種站，至少會超過100家，民眾就近接種的方便性也會提高，也可以選擇醫療院所來預約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦進一步表示，有關疫苗接種計劃，目前桃園市已接種逾16萬人，11家責任急救醫院還有保留莫德納疫苗，1-3類民眾可以到該些醫院疫苗門診掛號施打，而延續第一輪的長者施打計劃，相信下一波的疫苗施打會更精準、友善及有序。

市府表示，桃園目前高齡接種計畫已分齡施打至79歲，往後將以2個年齡層為1組，陸續施打77至78歲1萬7,520人、75至76歲1萬6,858人，65歲至74歲的長者人數則有20萬3,000人，將待新一波疫苗配賦後安排各年齡層依序施打。另外，社工、公衛人員、各局處負責稽查管制人員、基層的鄰長、環保志工、守望相助隊等亦可先行造冊，未來依中央指定的類別及數量施打。

▶東元捕蚊燈只要350元！自動吸入好清潔 還能當小夜燈