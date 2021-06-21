駁隱匿疫情！士林某長照機構：8日就通報　衛生局要插管長者自己去快篩

▲士林某長照機構外觀。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者袁茵／台北報導

北市士林某長照機構爆發群聚染疫，北市衛生局20日傍晚原本稱，篩檢74人，其中25名採檢結果為陽性；然而晚上北市衛生局簡任技正王素琴又改口提及，總計47人感染、3名住民死亡，該機構有隱匿疫情。對此，士林某長照機構21日上午受訪時表示，衛生局早就知道8日有長者確診，卻不做疫調、隔離與全院快篩，直到14日才進駐全院採檢。

台北市政府20日公布12行政區確診數據顯示，過去被視為疫情高風險地區的萬華，6月13日至6月19日發病人數為40人，反而士林達到54人。關於士林為何單週發病數超越萬華？台北市副市長黃珊珊解釋，是因為士林某長照機構發生群聚感染。

台北市衛生局20日傍晚也透過新聞稿對外表示，該機構在6月8日有一名長者身體不適送醫，篩檢結果呈陽性，馬上進行全員快篩，檢測出1位長者快篩陽性，6/12晚間另一長者出現身體不適，送醫篩檢結果呈陽性，衛生局14日晚上偕同醫院感管師至機構實地訪查，即刻安排機構全面普篩，針對現有住民及在職工作人員共74人採檢，結果有25位陽性確診。

然而，台北市衛生局簡任技正王素琴受訪時卻又提到，該機構之前就陸續有住民確診，但機構並沒有通報、清空住民和清銷，6月14日有家屬舉報，才發現該機構隱匿疫情，加上後來檢出的25人，還有其他22人確診，總共累計47人陽性，包含31名住民和16名工作人員，其中3住民已死亡。

針對北市衛生局直指機構隱匿疫情，士林某長照機構21日上午受訪時表示，從8日出現一例開始，機構就有和衛生局不斷聯繫，並將所有事情做回報，但衛生局知情後卻不做疫調、隔離、全院快篩，只有要求落實分艙分流、加強清消，直到14日才進駐機構全院採檢，「衛生局速度真的太慢！」

該長照機構業者痛批，衛生局甚至有要求長者們自己去快篩站，但長者都插管了，根本無法去快篩站，「我們已經等了好多天了！」根本沒有隱匿疫情。