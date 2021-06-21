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京元電移工隔離環境惡劣　神父踼爆：快篩陽性疑似與健康者同住

▲移工隔離的宿舍遭爆料，門口垃圾也是堆積好幾天後才清理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲移工隔離的宿舍遭爆料，門口垃圾也是堆積好幾天後才清理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣科技大廠京元電子，在爆發群聚染疫事件後，公司將移工隔離分開居住，但約有數百名移工隔離在造橋宿舍；不過負責協助這些移工的神父陳智仁揭露，移工居住環境品質不佳，至少2至3人同住1間，更有移工向他表示，自己的室友疑似快篩陽性，擔心增加染疫的風險。

陳智仁指出，幾個移工隔離的宿舍中，以造橋的問題最為嚴重，明顯看出第一時間未把宿舍準備好，連之前隔離的移工物品都還還沒清空，更別說做好全面消毒工作了；甚至有些只有床板，移工們還得用自己的毯子當床墊。除了住的品質有問題外，吃的部分也是差，甚至垃圾也是堆到4、5天才會有人處理，真不知道當初是怎麼檢驗過關的。

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▲▼被隔離的移工抱怨，這裡的食物品質不佳， 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲被隔離的移工抱怨，這裡的食物品質不佳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

還有移工向他求助，隔離應該是1人1室，更要有獨立的盥洗設備；但在這裡，卻仍然安排2至3名移工同住一間寢室，尤其有些人在隔離前，就已經是呈現快篩陽性，但仍與大家安置在同一個空間裡，恐怕是造成確診數不斷出現的原因之一。

▲▼被隔離的移工抱怨，這裡的食物品質不佳， 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣政府勞青處提供給移工的個人防疫包。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳無奈表示，自己也曾替這些移工向仲介公司和京元電子反應，希望能出面改善這樣的隔離環境，但始終都沒有得到正面的回覆，也希望政府方面能出面協調，讓這些移工可以無後顧之憂的工作與生活。

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關鍵字：

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