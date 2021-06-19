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前進指揮所第15天！　王必勝曝圍堵電子廠疫情「有重大意義」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲王必勝到高前、高新集中檢疫所向同仁致意。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

記者崔子柔／綜合報導

京元電子竹南廠6月初爆發群聚事件，指揮中心醫療應變組副組長王必勝奉命前往苗栗「拆彈」，他昨（18）日表示，將123位染疫者確實隔離圍堵，切斷宿舍的傳播鏈，對這波電子廠疫情而言意義重大。

王必勝昨日在臉書發文表示，前進指揮所第15天，「我們對集中檢疫所隔離中的高風險移工做了全面性的PCR篩檢，這當中包括了7個電子廠」，在採驗的1361人中，有79人呈現陽性反應，達5.8%，再加上全面篩檢前就確診的44人，總結果為1405人中有123人確診，陽性率8.8%。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲王必勝PO文。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

王必勝指出，他們將123名染疫者確實隔離，「防止他們進入工廠，並切斷宿舍的傳播鏈，對這波電子廠疫情有其重大的意義」，這2天另有3個追蹤管理中的工廠也對員工執行大規模PCR檢測，結果都是陰性，「顯示圍堵管理的措施有了效果，風險已下降很多」。

王必勝提到，他附的照片是在高雄的高前檢疫所，昨日他因公務前往高雄，特別到檢疫所向同仁致意，感謝部立恆春醫院徐院長及旗山醫院李院長帶領的團隊，辛苦執行這次專案任務，「當然，還有其他很多個檢疫所也參與了這個行動，這些都是我們最精實的弟兄，也是國家防疫的第一線，由衷感謝你們！」

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