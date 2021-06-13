單日確診曾2度超越台北市…苗栗今「本土+0」！徐耀昌喊：不能鬆懈

▲苗栗今「本土+0」，縣長徐耀昌呼籲鄉親端午連假待在家中。（圖／翻攝徐耀昌臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

新冠肺炎疫情嚴峻，其中苗栗多間科技大廠日前爆發群聚感染事件，造成苗栗單日確診曾2度超越台北市。中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增174例本土，個案分佈以新北市81例最多，其次為台北市62例，至於先前確診數激增的苗栗則是「+0」。

京元電子竹南廠1日爆出2名菲籍男移工確診，緊接著多家科技廠也傳出確診消息，至12日苗栗累計確診人數已達444人。其中6日單日確診人數為75例，首次超越台北的64例，11日又單日新增56例，二度超越台北市的確診人數，成為全台確診數第二高的縣市。

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衛生局長張蕊仙指出，今年至今（13）日苗栗縣累計444例，本籍82例確診、外籍移工362例。民眾面對疫情一定要維持警惕、不能鬆懈，務必保持社交距離、勤洗手、佩戴口罩等防疫措施，以落實防疫新生活，共同守護苗栗防疫安全。

▲苗栗縣政府說明疫情概況。（圖／記者黃孟珍翻攝）

針對社區長輩，施打新冠疫苗，請符合資格的長者，依通知時間依序報到，相關接種時間表，將公告於苗栗縣政府及衛生局官網、徐耀昌加油站、苗栗健康加油站、18鄉鎮市衛生所FB粉絲專頁，供鄉親上網查詢，請依照通知準時前往施打，提升接種效率。

徐耀昌縣長則表示，縣府為了防疫實施許多規定及限制，感謝縣民配合執行並協助宣導，這是全體縣民努力防疫的成果，但國內疫情還很嚴峻、危機還沒解除，絕對不能鬆懈，針對端午連假呼籲鄉親，請待在家中，盡量別外出，避免跨縣市移動，導致病毒擴散。