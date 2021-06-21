41萬劑自購莫德納近期到貨　7月還有自購AZ疫苗抵台

▲美國贈送250萬劑莫德納疫苗給台灣。（圖／指揮中心提供）



記者陶本和／台北報導

美國援助250萬劑莫德納疫苗20日送抵台灣，而總統蔡英文也透露，自購的疫苗將分批到貨。在期程方面，自購的41萬劑莫德納預計在6月底抵達，而延遲交貨的AZ，則希望在7月份送抵台灣。

在全球疫苗供貨出現嚴重拖遲狀況之際，台灣的疫情在5月中旬開始延燒，不過放眼各國的疫情狀況，台灣依然排在前20名的前段班，這確實在獲配疫苗上，帶來諸多困難。

不過，美方評估，台灣近期「政治疫情」遠比新冠疫情要更加嚴重，不僅境外勢力，連在野黨也有諸多操作疫情的狀況；而這也使得美方本來援助台灣75萬劑疫苗的規劃，調升援助250萬劑。

在獲得美國250萬劑莫德納之後，台灣已經累積取得超過485萬劑疫苗。蔡英文20日於總統府發表談話中有透露，後續洽購的疫苗，還會分批到貨，她與政府團隊會持續把疫苗當作最要緊的事，繼續來努力。

在時程方面，台灣自購的41萬劑莫德納疫苗，預計6月底會抵達台灣；而自購的AZ疫苗，則希望能在7月份可以順利出貨運抵台灣。

事實上，政府除了催促自購的疫苗儘速到位外，為了穩定供貨，我方曾提出，台灣訂購的AZ疫苗，由日本AZ代工廠出貨的可能，增加多一項供貨管道。據悉，此一任務我相關單位，目前正與日方緊密交涉中。

▼疫苗到貨情況（圖／曾梓倩）

