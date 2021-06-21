北農驚爆45人群聚感染！　美女議員分析：北市府犯了「4個錯誤」

▲北農爆發群聚感染。（圖／記者李毓康攝）



記者曾羿翔／綜合報導

台北農產運銷公司工作場域傳出群聚感染，目前已累積45人確診，包括20名員工、18名批發市場、零批場攤位承銷商以及7名確診的包菜派遣工。民進黨台北市議員許淑華對此表示，台北市政府犯了「4個錯誤」，分別是北市衛生局對北農「沒有擴大匡列對象」、「沒有強制快篩」、「沒有立即停業」、「沒有具體防護措施」，才會導致北農群聚越滾越大。

許淑華20日晚間在臉書還說，如果當初有大規模匡列，強制要求員工、派遣工、承銷人（盤商）等接觸者居家隔離14天才能回到北農，且勒令停業，其餘市場嚴格管理，可能就不會有目前的情況，7個市場派遣工的工作是負責包菜，但因為疫情嚴重又有臨時工來幫忙，此外市場同時有很多承銷人，針對市場不擴大匡列加強採檢的結果，就是潛在感染源可能到處流動，尤其承銷商直接接觸的是消費者，「我真的無法想像」。

▲台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）



許淑華則舉了基隆當例子，本月8日基隆成功市場有4確診， 林右昌市長在第一時間宣布讓市場攤商全面PCR採檢，隔天再宣布休市到6/23，且考量到攤商會移動，全面要求其餘市場採取「雙罩一套」防護措施（口罩，防護罩、並帶透明手套當天用完當天丟）政策，到現在成功市場已沒有再新增陽性案例，6/23可以解封。

針對北農爆發群聚已45人確診，台北市政府20日宣布，要啟動「北農」專案並成立前進指揮所，副市長黃珊珊與市府團隊會前往第一批發市場場勘，21日早上會先請日前快篩陰性者去打疫苗，人數為200多人，包括拍賣員、理貨員。衛福部已請醫福會執行長王必勝瞭解，將協助北市府完成一市、二市快篩站之設立。



農委會則回應，北農會強化快篩數量，有效阻斷疫情擴散，同時應調整動線並針對確診數較多的二市蔬果包裝中心，並管控人流作息，配合中央疫情指揮中心共同全力防堵北農公司疫情狀況，請農民及消費者放心。

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