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社會 社會焦點 保障人權

畫面曝！豐田86跑山「時速破百」逆向超車　撞到180度迴轉卡車內

記者游宗樺、鄒鎮宇／新北報導

新北市三峽區台七乙線20日凌晨發生嚴重車禍事故，一輛紅色豐田86與多名友人跑山，連路逆向超車，最後在5.3公里處與一輛下山的黑色轎車相撞。事後，86後車的行車記錄器曝光，可以看見86等車以時速100上下逆向超車過灣，才導致車禍發生。

據瞭解，25歲許姓男子駕駛紅色豐田86轎車，從台七乙線上山狂飆，在5.3K處逆向超車時，與駕駛黑色轎車的24歲劉男相撞，兩車嚴重變形，許男還一度受困在變形的駕駛座上動彈不得，痛得瘋狂哀嚎，直到警消到場幫忙，才脫困送往部立雙和醫院急救，所幸兩名駕駛都沒有生命危險。

▼豐田86跑山時時速破百還逆向超車，直接與對向車道的黑車相撞。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

▲▼畫面曝光！豐田86跑山「時速破百」逆向超車　撞到180度迴轉卡車內。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼畫面曝光！豐田86跑山「時速破百」逆向超車　撞到180度迴轉卡車內。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼畫面曝光！豐田86跑山「時速破百」逆向超車　撞到180度迴轉卡車內。（圖／記者游宗樺翻攝）

隨後，86後車的行車記錄器曝光。影片顯示，86等車沿路以時速100公里在山路上狂飆，且多次超越雙黃線逆向超車，直到台七乙5.3公里處的120度彎道時，86與黑色轎車相撞騰空轉180度才落地，並撞上無辜的前車及後車。

影片曝光後網友紛紛留言，「希望對向的沒事，盲灣超車真的是找死」、「去賽道跑很難嗎？當其他用路人是什麼」、「讓路的也被撞真倒楣」、「白色k8有夠衰，都讓你們先過了」、「撞車了齁，各種吃對向，盲彎也在超車」、「時速100開山路還逆向超車，結局看了蠻療癒的」。

警方獲報後進行交通管制並拍照採證，目前已排除酒駕肇事，但被撞的劉男未持有駕照，警方將依無照駕駛製單開罰，兩名駕駛也進行筆錄，釐清事故原因及責任。此外，許難的豐田86車門上還有「藤原豆腐店」的日文字樣。

▼許男與劉男的車都撞到變形。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲許男開著豐田86逆向超車失敗，對撞逆向來車困車上。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲許男開著豐田86逆向超車失敗，對撞逆向來車困車上。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲許男開著豐田86逆向超車失敗，對撞逆向來車困車上。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲許男開著豐田86逆向超車失敗，對撞逆向來車困車上。（圖／記者游宗樺翻攝）

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