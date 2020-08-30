18歲男剛拿到機車駕照北宜跑山　遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

▲18歲廖男7月剛拿到駕照，北宜公路跑山被計程車超車後摔落斜坡（紅圈處），送醫不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市坪林區北宜公路33.2公里處，發生一起白牌重機不明原因摔落邊坡意外，造成機車騎士送醫後傷重不治，警方檢視後方機車行車記錄器，發現事發前有一部計程車超越白牌重機後，騎士隨即摔落，但影片難以證明計程車是否有擦撞他，又或者撞擊路邊護欄摔落，詳細原因待警方調查。

據了解，18歲廖姓男子7月初剛拿到機車駕照，30日上午8時許，騎著白牌打擋重型機車沿北宜公路新店往坪林方向行駛，行經北宜公路33.2公里處時，不名原因衝下路旁斜坡，造成手部、胸部擦挫傷、左腳骨折緊急送往北市萬芳醫院急救，但仍傷重不治。

▲▼後方機車騎士看到並拍下事故查看廖男狀況後報警 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方根據後方機車騎士提供的行車記錄器調查，發現在事發前，有一部計程車在彎道超越廖男機車，他隨即衝下路旁斜坡，但由於影片拍攝過遠，無法判定計程車超車時是否有擦撞，又或者廖男是因車速過快，加上計程車超他車，一時緊張失控，詳細原因待警方約談小黃司機進一步調查。

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▼白牌打擋重機摔落斜坡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼熱心民眾協助牽起機車。（圖／記者陳以昇翻攝）