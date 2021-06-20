體恤她用養老本發薪水！佛心員工「自願留職停薪」：一起共體時艱

▲受疫情影響，有老闆表示，自家員工竟自願留職停薪。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

國內新冠疫情爆發後，全台升至三級，對許多行業都造成不小的衝擊，也陸續出現留職停薪，甚至裁員的情況。不過卻有老闆分享另類案例，表示受到疫情影響後，自家佛心員工為體恤他用「養老本」發薪水，竟自願留職停薪，讓她相當感動，直呼「太貼心了，疫情過後再一起加油加薪！」

一名老闆在臉書社團「爆怨2公社」分享Line截圖，只見一名員工私訊表示，他和另外2名同事商量好，隔天開始就自動留職停薪。對此，原PO也感到相當驚訝，關心道，「這樣可好？你們也要過日子呢。」想不到對方竟說，「我想我們3個都有領到紓困金可以渡一陣子，不然每天在公司打掃內務也掃得超不多了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲員工自願留職停薪的舉動讓原PO相當訝異。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同）

貼心的立意馬上就讓原PO感動哭，直呼「真…讓人窩心啊你們」。而這名員工也解釋，「大家一起共體時艱嘛！不然最近都用老闆的養老本在發薪水也不好意思。」原PO則回應，「謝謝你們的共體時艱，感恩」，並在文中透露，佛心員工真的太貼心了，「疫情過後再一起加油加薪。」

文章曝光後，暖心的互動馬上就吸引不少網友關注，紛紛留言，「看來版主平常對員工也是不錯」、「代表你也是好老闆才會得到這樣的回報」、「真的是...帶人如帶心，不管是老板或員工都能一起走長遠」、「恭喜您請到好員工」、「有好老闆，才會有好員工」、「老闆娘為人好，員工才有心跟著妳，加油囉！」