印度神童新預言！「這4國」今起慎防新一波爆發　疫情改善再等2年

▲ 印度神童揭露20日後全球運勢。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）先前預料，疫苗接種快速的英國將在20日後發生大事，而英國竟真的延後解封，令他再度預言成功。他日前公布最新預言「6月20日後可能發生的事」，揭露可能遭遇下一波疫情侵襲的國家及時間點。

精通占星術的阿南德16日發表最新影片指出，本月20日之所以如此特別，是因為木星將逆行回到土星，「這對全世界來說都不是好事。」逆行自20日開始，9月14日落在摩羯座，並在21日離開，影響面向包括新冠疫情、經濟與股市。

針對新冠肺炎，許多國家將在6月20日至9月21日間爆發新一波疫情，包括英國等歐洲多數國家、印度、美國、日本等，其他國家也須多加小心。阿南德說明，疫情不會一夜之間天翻地覆，但6月20日會是某種改變的開始，「不論肉眼可見與否，某些特別的事將從這天開始發生。」

待7月火星與木星處於相對位置，動盪的情勢將回歸穩定，但9月至11月對全球來說都會是最糟的時期。經濟及股市將在11月後改善，不過今年6月20日至9月21日間或明年4月仍可能面臨困境。疫情則得等到2023年4月後才會好轉，但也只是短暫減緩。

阿南德最後表示，人們不必過於擔心，因為只要堅定信神，並透過維持健康的生活型態來增強自身免疫力，就能擁有戰勝疫情的最佳武器。

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