火辣越女推「佛心價」　窮匪拿假鈔白嫖露餡…亮刀搶3支手機

▲48歲賴女身材相當火辣 。（圖／示意圖）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名身材火辣的越籍外配，不顧疫情3級警戒，在網路論壇刊登色情按摩廣告，70分鐘只要佛心價2000元，沒想到卻遇到拿玩具假鈔的窮匪登門假嫖真搶劫，不但沒賺到錢，還被搶走3支手機，警方獲報循線逮捕劫匪，起獲假鈔及毒品吸食器，訊後依法送辦，越女則依違反《傳染病防治法》開罰。

▲賴男持假鈔嫖妓不成搶劫越南籍女子3支手機，警方不到8小時在他住家將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，48歲武姓越南籍女子嫁來台灣多年，取得身分證後，就一直從事色情按摩工作，但身材面容保養得宜，穿著又相當火辣，客人不斷，近日她不顧疫情3級警戒，在網路論壇刊登色情按摩廣告攬客，打出防疫佛心價「70分鐘2000元」，要什麼服務全都有。

▼警方起獲作案用假鈔及毒品吸食器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

20日凌晨3時許，武女接到47歲賴姓男子電話，「要鬆一下」，她勉強接下最後一位客人就要休息；賴男依約進到灰暗的套房裡，大方地先付了3000元，沒想到武女摸到鈔票後，發現根本是玩具假鈔，立刻拒絕性服務。賴男本來就打定白嫖加搶劫，隨即拿出預藏水果刀，架住武女脖子，要她交出錢來；武女泣聲哀求身上沒錢，最後遭搶走房內3支手機逃逸。

▼賴男變裝還掛偷來的機車車牌犯案 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新莊警分局獲報後，成立專案小組調閱相關監視器，鎖定賴男犯案用的機車，發現他騎乘的機車是掛著偷來的車牌，犯案後還沿途變裝，最後往樹林區逃逸，警方又發現賴男全身上下都是運動名牌愛迪達，高辨識度加快警方清查他逃逸路線的速度。

當天中午12時許，警方在賴男樹新路巷內住家埋伏，趁他外出時，上前壓制逮捕，原來賴男前幾年才剛出獄，平時在工地打零工，因染毒癮根本入不敷出，才會起了假嫖真搶劫念頭；為了躲避查緝，先換車牌再犯案，但不到8小時仍被追捕到案。至於武女在防疫期間刊登色情廣告從事性交易，警方也依違反《傳染病防治法》開罰。

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▼賴男全身上下都是運動名牌愛迪達，這也成為警方破案的關鍵 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）