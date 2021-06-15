闖火鍋店偷錢+電腦　3天後端午節又來…老闆員工6人包抄抓賊

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一家火鍋店被小偷闖空門，損失現金3萬元及平板電腦，沒想到端午節當天，又再度闖入行竊，還拿出冷凍羊肉用機器切片要打包，此時店長及5名員工正好在對街採買，看到店內燈亮，直覺有異，先報警再包夾抓賊，警方趕抵順利逮捕，訊後依竊盜罪移送偵辦。

▲楊男闖入火鍋店偷竊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，32歲楊姓男子趁疫情店家歇業，11日下午，他到新莊區一家火鍋店從二樓攀爬入內行竊，不到半小時，搜刮店內現金3萬元，連點餐用的4台平板電腦也不放過，讓商家損失約4萬多元，氣得將監視影片貼到臉書社團，要網友幫忙指認。

▼楊男闖入火鍋店偷竊，還拿冷凍羊肉切片要打包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報成立專案小組，當天就鎖定這名竊賊。14日端午節下午，警方派警力到他出沒地點埋伏抓人，沒想到楊男為了找尋11日遺留在火鍋店的機車鑰匙，大膽地重回犯案現場。

從監視影片顯示，楊男熟練地將2樓電燈全打開，開始找他的鑰匙，誇張的是，他還從冷凍庫內拿出羊肉，放在切肉機上切片，打算順便「打包」回家享用。此時，火鍋店許姓店長與5名員工正在店家對街採買食材，眼尖地看到店內燈火通明，直覺小偷又來了。

▼楊男被發現後從2樓跳下逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

許店長先打電話報警，再與5員工分成前後門，打算包夾抓賊，而店長則悄悄地走上2樓，正好與楊男面對面對到眼。楊男嚇了一跳，立刻轉身從2樓後方跳下逃脫，過程中踉蹌跌倒，遭其他員工團團包圍，警方也迅速趕抵，將他逮捕。

楊男向警方坦承犯案，4台平板電腦在跳蚤市場變賣兌現，得手所有的現金也花光，警方訊後依竊盜罪將他移送地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，以防再有歇業店家遭到闖空門行竊。

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▼楊男（白衣）被發現後從2樓跳下逃逸，被店員包圍活逮 。（圖／記者陳以昇翻攝）