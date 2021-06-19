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社會 社會焦點 保障人權

6月大女兒「嘴冒泡」死在身邊…他睡醒後自責跳樓　妻子目睹全程

 

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子19日凌晨2點多，在妻兒面前墜下6樓公寓身亡，一樓賣消夜的婦人聽到巨響，探頭發現倒臥在血泊中的兒子，驚慌報案。據了解，男子日前陪6個月大的女兒睡午覺，下午老婆回家拉開棉被，驚見女兒嘴巴冒泡死亡，男子心碎不已，19日因被妻子罵，他自責跳樓輕生。

▲▼黃男因女兒意外身亡，凌晨與妻子爭執後墜樓，被發現時已失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消獲報替黃男急救。（圖／記者游宗樺翻攝）

據悉，37歲黃姓男子平時與家人賣消夜、早餐，經濟狀況小康。本月14日早上約9點餵女兒喝完奶後，便將女兒平放於床上休息，自己吞下安眠藥後睡著，而7歲兒子獨自在一旁玩著平板。

當天下午4點多，黃男的妻子下班回家發現仰躺的女兒遭棉被覆蓋，僅露出雙腳，掀開棉被查看，女兒嘴巴冒泡全身癱軟，急忙叫醒黃男，黃男看到女兒狀況不對趕緊報案。

▲▼黃男因女兒意外身亡，凌晨與妻子爭執後墜樓，被發現時已失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲黃男因女兒意外身亡，凌晨與妻子爭執後墜樓，被發現時已失去生命跡象。（圖／記者游宗樺翻攝）

救護人員到場檢視女嬰已明顯死亡，因此未送醫，女嬰身體外觀沒有受虐傷痕、嘴巴內無嘔吐物，而女嬰睡覺之枕頭及床墊也沒發現溢乳情形，應是遭棉被悶住窒息的意外。

黃男對於女兒的離世非常難過，近日情緒低落，19日凌晨妻子再針對這起案件出言責罵，難過的黃男從自家6樓跳下，目睹一切的妻子嚇壞了，當時在一樓賣消夜的婦人聽到巨響，發現是自己的兒子墜樓，立刻報案求助。

警消獲報趕抵，發現黃男身上多處骨折，已失去生命跡象，經黃母同意後放棄急救，轉由警方接手進行採證，至於詳細輕生原因還在釐清。

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