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6個月大女兒悶死超自責　男與嫩妻大吵後墜樓亡

▲▼黃男因女兒意外身亡，凌晨與妻子爭執後墜樓，被發現時已失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消獲報替黃男急救。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區一名新手爸爸疑因6個月大女兒意外死亡，自責之下與妻子發生大吵，19日凌晨2時許，從公寓墜樓身亡，死者母親在1樓賣宵夜，當場目擊兒子倒臥血泊，嚇得趕緊報警求助。警消到場，發現男子已明顯死亡，由於現場無留下遺書，警方已請家屬到警局製作筆錄，釐清男子墜樓原因。

據了解，黃姓男子（37歲）平日有服用安眠藥，上週與6個月大的女兒同睡時，因安眠藥作用下，未發覺女兒口鼻遭棉被悶住，導致她意外窒息身亡，此事讓黃男夫妻自責不已，19日凌晨時，黃男與27歲的嫩妻發生爭執，情緒激動的黃男竟從公寓6樓墜下，倒臥中港路、中誠街路口，當時黃母在1樓賣豆漿油條，聽到巨大碰撞聲驚覺是自己兒子墜樓，趕緊打電話報警求助。

▲▼黃男因女兒意外身亡，凌晨與妻子爭執後墜樓，被發現時已失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲黃男因女兒意外身亡，凌晨與妻子爭執後墜樓，被發現時已失去生命跡象。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報趕抵，發現黃男身上多處骨折，已失去生命跡象，經黃母同意後放棄急救，轉由警方接手進行採證。警方在現場拉起封鎖線拍照取證，同時與黃男家屬接觸，釐清其墜樓確切原因。

▲▼黃男因女兒意外身亡，凌晨與妻子爭執後墜樓，被發現時已失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方與死者家屬接觸，釐清其墜樓原因。（圖／記者游宗樺攝）

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