快訊／新北61歲男打疫苗當晚「喪失意識」　1.5小時後猝死

記者羅婉庭／新北報導

高齡長者及一至三類人員開打疫苗至今，全國傳出49起猝死案件，新北市佔有13件，讓新北接種率一度跌破5成。今日新增之3案中，有一名61歲的男性洗腎患者在打疫苗當晚出現喪失意識，不久後猝死，過程不到1.5小時。

今日全國新增24例接種疫苗後猝死案例，各地出現緩打潮，新北佔3例。衛生局公佈個案狀況，第一案為新莊區61歲男性，6/17上午在護理之家接種，身患有慢性病及長期洗腎，6/17白天正常作息，6/18凌晨3:40分意識喪失送往部北醫院急救，上午05:05死亡。

第二案為新店區89歲男性，6/17下午在醫院接種，身患有慢性病及肺部疾病，6/17晚間出現疲倦感、喘及頭暈，6/18早上7:00發現個案已死亡。

第三案為新店區69歲女性，6/14早上在洗腎診所接種，身患有慢性病，6/16出現四肢無力立即送往醫院，6/17早上2:00發現個案已死亡

針對憾事頻傳是否影響施打率，市長侯友宜表示，新北市一開始施打率達到56.2%，後來慢慢減少，多少有受到猝死個案影響，他強調，醫生事前診斷，包含慢性病等狀況要更謹慎、落實問診，但仍鼓勵長者出來打疫苗，能打就打。





▲長者施打疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）