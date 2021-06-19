網拍買家誆無法下單　女賣家誤信「驗證網址」秒失2萬7

▲警方接獲報案，詐騙集團變身買家搭配假客服，聯手誆騙女賣家信用卡資料盜刷。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名年約30歲的女網拍賣家，在4月底收到1名自稱買家留言，表示想購買衣服卻無法下標，最後還附上QR code，最後女賣家掃描後出現網拍平台驗證機制，還要繳納5千元驗證費，女賣家繳納後買家又說支付帳號被凍結2萬多元，女賣家再度連繫客服，客服則回答，驗證結束會一併連同驗證費退還，還要求女賣家重新登入，最後整個帳號遭停權，女賣家才發現原來客服跟買家「都是詐騙集團」。

警方調查，年約30歲的女賣家，平時在網路平台刊登物品出售，在2021年4月間，女賣家在商品頁中的聊天室，發現1名買家留言，表示要買衣服卻沒有辦法下標，買家孩提示收到一組QR code，自己不清楚是甚麼意思，所以才會透過聊天室傳訊息給女賣家，希望女賣家能夠協助了解為何無法下標結帳。

但女賣家發現，QR code旁有附註說明，網拍平台新規定，賣家必須經過驗證才可以進行交易，女賣家用手機掃描之後，連結到一個網拍平台的客服網頁，接著便透過客服詢問買家為何無法下標，客服則告知要連結「驗證網址」，繳納5千元的驗證費，才可以進行交易，繳納的保證金也會在事後退還，女賣家打開網頁進入信用卡介面，並輸入卡號、提供授權把給客服。

但原本以為這樣買家就可以下單了，買家卻又傳了一張擷圖，表示自己的行動支付帳戶被凍結2萬2千8百元，事後女賣家發現信用卡也被刷了2萬2千8百元，在詢問客服則回應，會連同5千元的驗證費一起退費，還要求對方順勢登出帳號，等待客服作業完成再登入，但才剛登出就發現遭停權，還收到7筆刷卡通知，但當時銀行發現才主動停卡，才保住後續損失，且驗證的2萬7千8百元全部被購買成遊戲點數。

女賣家才恍然大悟，原來該名買家根本就是詐騙集團，然後給的網址聯繫到「假客服」，聯合串通騙取被害人的信用卡資料，然後加以盜刷得逞，警方指出，疫情期間網拍交易量相對增加，凡是在網路上收到不明QR code，或不明網址連結，請務必提高警覺，切勿將個人帳戶、信用卡卡號、安全碼、授權碼等資訊交予他人，如有網拍交易過程中有疑問，應自行聯繫網拍平臺客服管道，勿直接點選他人傳送之連結，以免誤入詐騙集團所設下的陷阱。

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