詐騙集團群聚罰54萬↑　鬼扯「愛情投資」7賤嘴負心男收押

▲檢警查獲詐騙集團以異國戀手法詐財，另因違法群聚，也函送裁罰。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

刑事警察局日前接獲古姓嫌犯等人在嘉義地區承租民宅設置詐欺機房，嘉義地檢署指揮刑事局、台中清水分局、烏日分局、嘉義市第一分局刑大及高雄三民分局等警方組成專案小組蒐證後，6月8日上午，專案小組前往嘉義市西區某處搜索，扣得筆記型電腦、智慧型手機、遠端監視器、WIFI分享器、人頭卡、隨身碟、現金3萬730元等證物，並逮捕古姓嫌犯等9人，古嫌等人除了詐欺罪，另外因防疫期間在室內群聚，也由警方將蒐證資料轉由衛生單位開罰。

▲詐騙集團利用異國戀詐財，警方起出相關犯罪器材及不法所得。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢警表示，古姓嫌犯等詐騙集團利用「微信」、「探探」等通訊軟體創立假帳號，化名與美、加地區華人製造戀愛機會，取得信任後，以投資缺錢為由，誘騙被害人供資金投資，再由二線機房人員假裝「正道集團」經理幹部，提供香港帳戶給被害人進行匯款，詐騙得逞後再由旗下不知名車手集團成員將詐欺贓款領出。

▲警方查獲詐騙集團，將成員壓制在地。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢方訊問被告古姓被告等9人後，認等涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項、刑法第339條之4第1項第2款及洗錢防制法第14條第1項之罪嫌，其中被告古○恚、林○勝、李○豐、 沈○廷、楊○傑、洪○傑、徐○綸犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告雖犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，1人另案發監執行、1人飭回，但相關人等卻違反防疫期間室內禁止5人以上群聚相關規定，警方將古男等9人蒐證資料一併函送衛生單位，估計應開罰至少54萬。

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