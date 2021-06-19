竹東80歲翁「兩次PCR都陰性」　3天後突發燒嘔吐竟轉陽確診



▲新竹縣19日新增3例長照機構確診案例。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣19日新增3例，案13913及案13914，分別是80多歲的男性與女性，都是C長照機構的住民，日前因接觸而匡列隔離，於17日的常規性採檢確診PCR陽性；第三例為案13956是80多歲男性，為B長照機構的住民，9日因機構確診而全院進行PCR，當時結果為陰性，10日同樓層照服員確診，再被匡列隔離，15日常規採檢仍為陰性，18日才出現發燒、嘔吐等症狀，由衛生單位安排就醫且PCR陽性確診，以上3人都已安排負壓隔離病房隔離治療。

▲▼新竹縣累積確診關係圖。

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新竹縣疫情指揮中心說明，第一例案13913跟第二例案13914，分別是80多歲的男性與女性，都是C長照機構的住民。二人在6月9日，因C長照機構個案12292確診，被匡列為接觸者及採檢，當時的PCR檢測結果為陰性；在6月10日，兩人由原本的病房，移往機構另一區病房進行1人1室隔離。個案在6月17日的常規性採檢中，6月18日PCR陽性確診，立即收治於醫院專責病房隔離治療。

第三例案13956是80多歲男性，是B長照機構的住民，6月9日因個案12291確診，當時全院進行PCR檢測，個案的採檢結果為陰性、6月10日，因同樓層照服員（案12578）確診，被匡列為接觸者進行隔離，6月15日，個案進行常規性採檢，結果仍為陰性，但在6月18日，個案出現發燒、嘔吐等症狀，由衛生單位安排就醫並進行住院前採檢，PCR檢驗結果陽性確診，立即安排醫院負壓隔離病房隔離治療。

▲B機構現況圖表說明。

縣長楊文科說明目前竹東鎮兩家長照機構群聚事件的情況：

B長照機構總共有68人，包括住民51人、工作人員17人；19位確診者（17位住民、2位工作人員），都集中在機構的2樓及3樓。其餘34位健康的住民，已遷出30位（23位遷往其他機構、7位遷往醫院），另有4位住民，安置在原機構的5樓乾淨區域。

▲C機構現況圖表說明。

C長照機構總共有75人，包括住民41人、工作人員34人；17位確診者（10位住民、7位工作人員），分佈在A區域4位、B區域1位、C區域12位。其餘31位健康的住民，都遷往其他醫院。

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