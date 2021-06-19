不顧三級警戒返鄉探親…新竹6歲童與媽都確診！爸、姊列高風險隔離

▲林智堅公布新竹市2起確診個案疫調情況。（圖／翻攝林智堅直播）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（19日）全國新增本土病例127例，疫情趨緩終見曙光；其中新竹市連續6天0確診，今新增2例確診個案，市長林智堅下午召開記者會，表示今新增的2例本土個案為一對母子，推測應是6月5日當天返回桃園老家探視開刀的長輩而染疫。

林智堅表示，今新增的2例案號為案13992（6歲男童）、案13993（30多歲女性，男童母親），根據疫調，男童一家4口曾再5日當天北上返回桃園老家，探視一名開刀休養的長輩（案12665），而該名長輩有新北醫療機構群聚感染活動史，並於12日採檢陽性確診，男童一家隨即立刻遭到匡列、隔離，隨後男童率先出現症狀，經PCR採檢後，與母親雙雙確診。

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林智堅說，除了男童與母親外，父親及姊姊雖然目前PCR為陰性，但因2人有高度感染風險，目前仍然在醫院內隔離，並持續觀察、採檢中；由於案13992、13993兩人早期就遭匡列居隔，因此沒有任何公共場所足跡。

針對這起家庭群聚案，林智堅也再次提醒民眾，中央流行疫情指揮中心、地方政府不斷耳提面命，提醒三級警戒期間盡量減少移動，如真不得已，也應降低移動人數，且到親戚、長輩家中一樣必須落實戴口罩、不共餐等防疫原則，如此才能避免家庭群聚，有效阻斷疫情擴散。