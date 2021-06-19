快訊／新北打疫苗猝死再爆3例　衛生證實：皆罹患慢性病

記者羅婉庭／新北報導

高齡長者及一至三類人員疫苗開打至今，已傳出49起施打後猝死案件，讓新北市接種率一度跌破5成。衛生局長陳潤秋19日指出，新北市昨晚至今早通報3例，皆為高齡且患有慢性病，確切死因仍有待調查。

今日全國新增24例接種疫苗後猝死案例，各地出現緩打潮，新北佔3例，陳潤秋表示，3位都患有慢性病，有待送至中央救助委員會詳細審議。

侯友宜說，目前施打率56.2%，後來慢慢減少，多少有受到猝死個案影響，他強調，醫生事前診斷，包含慢性病等狀況要更謹慎、落實問診，但仍鼓勵長者出來打疫苗，能打就打。

指揮中心表示，今日新增之127例本土病例，為60例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月3日至6月18日。個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市30例，桃園市8例，新竹縣3例，新竹市、基隆市各2例，臺中市1例。其中雙北地區以外縣市16例中，12例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增20例死亡個案，為男性10位、女性10位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月12日，確診日介於5月20日至6月17日，死亡日介於6月10日至6月16日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月17日累計公布12,385位確診個案中，已有7,189人解除隔離，解隔離人數達確診人數58%。