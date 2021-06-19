　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郭台銘終於能捐疫苗！卡關一個月事件總整理　蘇貞昌曾嗆他沒有

▲▼郭台銘、劉德音與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供）

▲郭台銘、劉德音與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供）

記者崔子柔／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘申請專案進口500萬劑BNT疫苗，卻因程序問題卡關近1個月，昨（18）日終於和總統蔡英文、台積電董事長劉德音會面討論，台積電、永齡基金會皆得到中央正式授權。民間有意捐贈疫苗卻阻礙重重，這期間不免讓外界質疑是否受政治利益因素干擾。

5月22日就有消息傳出，鴻海透過管道詢問衛福部可否引進BNT疫苗，除了讓集團員工施打外，也不排除將多餘的疫苗捐給政府，指揮中心則在23日回應，去年就已經與各藥廠、業者協商，依照可達到授權使用的部分制定相關疫苗採購契約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭台銘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲郭台銘委託鴻海公司和永齡基金會進口500萬劑輝瑞（BNT）疫苗。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

衛福部28日將申請進口疫苗八大文件公布，郭台銘29日在臉書發文報告申請進度，更強調「不考慮引進中國製疫苗」，並於6月1日將文件遞出，衛福部長陳時中2日表示，資料還缺少原廠授權書，3日又說「我敢講現在買不到疫苗」。

▲▼立法院聯席審查紓困4.0特別預算 衛福部長陳時中 財政部長蘇建榮答詢。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲陳時中曾提出郭台銘繳交的資料不完整。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

行政院長蘇貞昌8日稱郭台銘「手上沒有疫苗」，9日又說「疫苗跟口袋裡的錢不一樣」，強調疫苗進口要看廠商有沒有貨、要不要賣、願不願意賣給郭台銘，不是有錢就能辦。

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算 。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲蘇貞昌認為，郭台銘有錢歸有錢，買不買得到疫苗是另一回事。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

陳時中12日公布，為了化解僵局，決定有條件開放進口，15日則稱國際上疫苗現貨少，無法把握供貨進度。

郭台銘17日發布3點聲明，除了向國人報告進度外，也感謝衛福部同仁全力協助，昨（18）日上午又發出8點聲明「向蔡總統報告」，希望能直接會面討論，終於蔡英文、郭台銘、劉德音經過1.5小時面談後，台積電、永齡基金會皆得到中央正式授權。

▼郭台銘、劉德音終於在昨日得到中央授權。（圖／總統府提供）

▲▼郭台銘、劉德音與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供）

ET快訊
為何每天確診仍破百？醫揭關鍵點　轟3+11護航者：不懂別胡扯
WHO：印度變種「Delta」將成為全球主要病毒株
意外悶死6個月大女兒　新手爸爸與妻大吵後墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郭台銘終於能捐疫苗！卡關一個月事件總整理　蘇貞昌曾嗆他沒有

三級滿月！我們學會了「視訊道別、邊上班邊打怪」...還得熬多久？

專家突破盲點：高端、AZ「免疫橋接」可能很難

北東晴熱中南雨！下週起「梅雨滯留鋒」重返　慎防致災性降雨

AZ開打44長者猝死！全台分布曝「台中第2多」　法醫揭1關鍵

呼吸治療師用「HFNC」治重症　衛福部：每人每天獎勵1萬元

台中醫「混瓶打疫苗」中央反對　心痛報廢「庫存40劑」跟菩薩懺悔

早餐店奇葩對話！「冷笑話劇情」真實上演　網：這對話太經典了

為何每天確診仍破百？醫揭關鍵點　轟「3+11」護航者：不懂別胡扯

遠距工作4招增加信任感！5分鐘通話比打字好、會議開鏡頭打破尷尬

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

轎車左轉耍帥「入彎華麗甩尾」　出彎落漆險撞樹...網評：不及格

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

超嗨老爸防疫在家揪孩子組樂團 用紙箱做電吉他！客廳變搖滾區

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

郭台銘終於能捐疫苗！卡關一個月事件總整理　蘇貞昌曾嗆他沒有

三級滿月！我們學會了「視訊道別、邊上班邊打怪」...還得熬多久？

專家突破盲點：高端、AZ「免疫橋接」可能很難

北東晴熱中南雨！下週起「梅雨滯留鋒」重返　慎防致災性降雨

AZ開打44長者猝死！全台分布曝「台中第2多」　法醫揭1關鍵

呼吸治療師用「HFNC」治重症　衛福部：每人每天獎勵1萬元

台中醫「混瓶打疫苗」中央反對　心痛報廢「庫存40劑」跟菩薩懺悔

早餐店奇葩對話！「冷笑話劇情」真實上演　網：這對話太經典了

為何每天確診仍破百？醫揭關鍵點　轟「3+11」護航者：不懂別胡扯

遠距工作4招增加信任感！5分鐘通話比打字好、會議開鏡頭打破尷尬

張晨光赴陸直播賣貨哭了！　慘遭酸民攻擊「罵到眼眶全紅」畫面曝

郭台銘終於能捐疫苗！卡關一個月事件總整理　蘇貞昌曾嗆他沒有

三級滿月！我們學會了「視訊道別、邊上班邊打怪」...還得熬多久？

Oris 10年保固機芯出擊　3色齊發綠色最夯

專家突破盲點：高端、AZ「免疫橋接」可能很難

土城2女機車雙載「直撞山壁」　1人無呼吸心跳命危送醫

美股暴跌！評估Fed貨幣政策展望　道瓊重挫533點、台積電ADR跌逾2%

台積電出手買BNT「幕後推手是他」　傳用晶片換疫苗

大谷翔平IG宣布　興奮參加全壘打大賽

早餐吃膩了嗎？爆漿起司熱狗捲、火燒雲朵吐司兩分鐘上桌

別人的最好XD哥「拔熟睡弟奶嘴」　塞嘴狂吸...媽無奈：一直拿人家的

生活熱門新聞

打疫苗遇80年前國小同學！　2阿公驚喜相逢

她因新冠肺炎病逝3天後…衛生局致電問：身體還好嗎

為何每天確診仍破百？醫揭背後關鍵

打疫苗4天「44人猝死」　高大成揭「釐清死因」關鍵

周末南台灣雨更大！梅雨下周報到

瑞豐夜市復業！大家都衝這家店

北農員工染疫　民眾憂病毒送到家

台塑六輕夫妻3口確診！　她訪彰化鄰長染疫後1傳2

早餐店奇葩對話　冷笑話劇情上演

混瓶打遭中央反對　醫丟40劑跟菩薩懺悔

生態爆發…雪霸封山？官方回應了

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

天空驚見七色彩雲！折射冰晶奇景網讚嘆

羅一鈞受封「丈母娘最愛」…女粉秒認證

更多熱門

相關新聞

AZ開打44長者猝死！全台分布曝　法醫揭1關鍵

AZ開打44長者猝死！全台分布曝　法醫揭1關鍵

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗15日開始由長者優先施打，截至昨（18）日全台已累積44起接種後猝死案例，各縣市以新北10例最多，其次為台中7例。指揮中心指出，目前尚未判定有個案死因與疫苗有關，法醫高大成則表示，可從遺體「氣管位置」判斷。

AZ疫苗大遲到！韓76萬人只能混打　第二劑改打輝瑞

AZ疫苗大遲到！韓76萬人只能混打　第二劑改打輝瑞

打完2劑染疫　南韓突破性感染增至29例

打完2劑染疫　南韓突破性感染增至29例

藉疫苗施壓台灣邦交　國台辦否認

藉疫苗施壓台灣邦交　國台辦否認

柯建銘曝郭台銘「42美元」買BNT

柯建銘曝郭台銘「42美元」買BNT

關鍵字：

郭台銘.BNT新冠疫苗輝瑞疫苗

讀者迴響

熱門新聞

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

23歲校花「流出2段不雅片」認了

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

天堂M帳號創天價　1450萬成交

被醫生宣判「不可能痊癒」　詹雅雯突掩面中斷直播

打疫苗遇80年前國小同學！　2阿公驚喜相逢

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

韓國瑜親自開車送貨！100台愛心筆電來了　網讚：超暖心

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

她因新冠肺炎病逝3天後…衛生局致電問：身體還好嗎

為何每天確診仍破百？醫揭背後關鍵

打疫苗4天「44人猝死」　高大成揭「釐清死因」關鍵

聲音太小　Jessi：子瑜有自信點

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面