郭台銘終於能捐疫苗！卡關一個月事件總整理　蘇貞昌曾嗆他沒有

▲郭台銘、劉德音與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供）



記者崔子柔／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘申請專案進口500萬劑BNT疫苗，卻因程序問題卡關近1個月，昨（18）日終於和總統蔡英文、台積電董事長劉德音會面討論，台積電、永齡基金會皆得到中央正式授權。民間有意捐贈疫苗卻阻礙重重，這期間不免讓外界質疑是否受政治利益因素干擾。

5月22日就有消息傳出，鴻海透過管道詢問衛福部可否引進BNT疫苗，除了讓集團員工施打外，也不排除將多餘的疫苗捐給政府，指揮中心則在23日回應，去年就已經與各藥廠、業者協商，依照可達到授權使用的部分制定相關疫苗採購契約。

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▲郭台銘委託鴻海公司和永齡基金會進口500萬劑輝瑞（BNT）疫苗。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



衛福部28日將申請進口疫苗八大文件公布，郭台銘29日在臉書發文報告申請進度，更強調「不考慮引進中國製疫苗」，並於6月1日將文件遞出，衛福部長陳時中2日表示，資料還缺少原廠授權書，3日又說「我敢講現在買不到疫苗」。

▲陳時中曾提出郭台銘繳交的資料不完整。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



行政院長蘇貞昌8日稱郭台銘「手上沒有疫苗」，9日又說「疫苗跟口袋裡的錢不一樣」，強調疫苗進口要看廠商有沒有貨、要不要賣、願不願意賣給郭台銘，不是有錢就能辦。

▲蘇貞昌認為，郭台銘有錢歸有錢，買不買得到疫苗是另一回事。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



陳時中12日公布，為了化解僵局，決定有條件開放進口，15日則稱國際上疫苗現貨少，無法把握供貨進度。

郭台銘17日發布3點聲明，除了向國人報告進度外，也感謝衛福部同仁全力協助，昨（18）日上午又發出8點聲明「向蔡總統報告」，希望能直接會面討論，終於蔡英文、郭台銘、劉德音經過1.5小時面談後，台積電、永齡基金會皆得到中央正式授權。

▼郭台銘、劉德音終於在昨日得到中央授權。（圖／總統府提供）

