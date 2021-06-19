AZ開打44長者猝死！全台分布曝「台中第2多」　法醫揭1關鍵

▲長者優先接種AZ疫苗，施打4天累積44起猝死案件。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗15日開始由長者優先施打，截至昨（18）日全台已累積44起接種後猝死案例，各縣市以新北10例最多，其次為台中7例。指揮中心指出，目前尚未判定有個案死因與疫苗有關，法醫高大成則表示，可從遺體「氣管位置」判斷。

指揮中心說明，猝死個案絕大多數為高齡長者，而部分個案在經過司法相驗解剖後，初判死因與慢性病史有關，目前還未有個案因疫苗猝死，後續將持續監測疫苗接種後的不良事件，偵測安全疑慮，並做出因應。

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根據《中時新聞網》報導，法醫高大成認為，因接種疫苗致死的機率不大，若因疫苗死亡，通常是過敏反應引起，而過敏身亡的遺體氣管聲門會水腫、身體上會起疹子，也有可能發生肝衰竭、腎衰竭或心肌炎。

▲接種疫苗「累積44猝死」，全台各縣市分布圖。（圖／ETtoday新聞雲製表）

台北市：累積4例

新北市：累積10例

桃園市：累積6例

新竹市：累積2例

新竹縣：累積1例

苗栗縣：累積2例

台中市：累積7例

彰化縣：累積1例

南投縣：累積1例

雲林縣：累積4例

嘉義市：累積1例

嘉義縣：累積1例

台南市：累積1例

高雄市：累積1例

屏東縣：累積2例