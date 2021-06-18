85歲母昨接種疫苗今吃完早餐猝逝！兒哽咽：陪她洗腎、打針都正常

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉某安養中心一名85歲鍾姓婦人17日接種疫苗後，今（18日）上午吃完早餐，在照服員替其更換尿布時失去意識，然而，婦人到院前已無呼吸心跳，且家屬曾簽署放棄急救書，最終放棄急救，宣告身亡。對此，婦人兒子稍早現身回應整起事件，並一度哽咽地說「很突然，很捨不得。」





▲85歲鍾姓婦人昨日剛打完疫苗，今早吃完早餐猝死。（圖／記者翁伊森翻攝， 下同）

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鍾婦兒子表示，昨（17）日帶母親前往洗腎中心洗腎、打疫苗，至回到安養中心時，狀況一切正常，怎料，今上午準備要出門工作時，卻接到醫院電話說，母親身亡的消息，「不知這個疫苗，有什麼瑕疵嗎？我不曉得」，且據養護中心說法，母親早上仍有吃早餐，直到包尿布時才感覺不正常，後來到院就死亡；講到這邊，他也忍不住哽咽「當下真的很突然，很捨不得。」

▲兒子現身哽咽表示「捨不得」。

對此，嘉義縣衛生局副局長林裕珍表示，今接獲通報後，經了解，係一名長期住在安養中心的長者，定期於每週二、四、六赴洗腎診所洗腎，17日在診所醫師評估下接種疫苗，當晚有輕微發燒，吃完退燒藥情況改善，意識清楚，18日早上也與照服員有正常互動，做盥洗動作，直到7點多突然失去意識，經緊急送醫不幸往生。衛生局會進行後續接種疫苗異常通報作業流程，也會給予家屬最好協助。

▼嘉義縣衛生局副局長林裕珍說明。