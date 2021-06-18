馬英九喊話「開放打疫苗小三通」　陳時中：沒這樣的政策

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

馬前總統辦公室今（18）日喊話，蔡政府應開放打疫苗小三通，對此，指揮官陳時中表示，前總統當然有他的想法，我們尊重，但目前沒有這樣的政策。

本站稍早報導指出，馬前總統辦公室呼籲，在目前這種艱困環境下，要突破現狀，政府必須下大決心改弦更張，務實前進，應立即正式宣佈不禁止台灣民眾到國外或中國大陸施打疫苗，必要時並提供協助。赴美部分，應讓民眾自由前往；赴陸部分，建議先由陸委會與大陸國台辦聯繫，依據2010年12月21日雙方所簽訂、2011年6月26日生效的《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》的第一條所定的第一個合作領域，就是「傳染病合作」。第二章「傳染病防治」有五個條文規定合作互助的內容。因此，開放打疫苗小三通，可請金門、連江縣政府協助衛福部與陸委會辦理。兩縣長即可與對岸福建台辦研商合作打疫苗細節，儘量做到快速、安全、可靠。

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馬前總統辦公室強調，兩岸小三通，是蔡英文總統2001年擔任陸委會主委時最重要的政績，直到今天，蔡總統仍然屢次強調。如今又到了兩岸的關鍵時刻，如果蔡總統同意小三通打疫苗，可以證明她願意把人民健康擺在兩岸爭端的前面，必將贏得兩岸人民的尊敬。

針對馬前總統辦公室呼籲開放打疫苗小三通一事，指揮官陳時中於今日下午記者會表示，前總統當然有他的想法，我們尊重，但目前沒有這樣的政策。

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）