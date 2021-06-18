各國打AZ後死亡數據曝光　台灣死亡率0.87低於韓國

▲75以上施打死亡情形。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內15日展開日本捐贈AZ疫苗接種，75歲以上長者是接種重點，然而這幾天陸續傳出34起接種後猝死，引發恐慌。中央流行疫情指揮中心今（18）日公布，台灣累積通報接種AZ死亡個案25起，其中20起屬於75歲以上長者，指揮官陳時中分析各國狀況，在不分年齡比較台灣屬於中間值，但同樣針對75歲以上長者死亡比率為每百萬人次0.87，低於韓國的1.42。

指揮中心統計，截至6月17日為止，國內接種AstraZeneca COVID-19疫苗共計127萬3121人次，其中22萬9566人次為75歲以上長者。又目前VAERS已收到25例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡之報告，其中20例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病；部分個案經司法相驗解剖後，初步死因與心血管疾病或慢性病史相關，惟迄目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關，指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應。

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▲各國接種疫苗死亡一覽（圖／指揮中心提供）

陳時中說明，疫苗施打這幾天死亡個案比較多大家也很擔心，不過有因為時間序的關係，高齡者的背景值或死亡有慢性病的比較多，相對就會比較高。他表示，以AZ情況或以輝瑞情況來看，在這幾個國家統計大概每百萬人次的相對死亡，有些國家高，有些國家低，台灣大概位於中間值。

此外，指揮中心亦針對近期高齡者接種COVID-19疫苗，提供以下建議：

1. 對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，建議身體狀況較穩定後再接種。

2. 近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，建議避開高溫時段前往接種。

3. 現有開放診所及衛生所可接種疫苗，建議就近前往接種。

指揮中心提醒，所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。