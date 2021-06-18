防疫3招神助攻！去年死亡人數首見負成長　這2疾病減少近1成

▲衛福部統計，去年死亡人數下降原因應與防疫作為有關。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍、張乃文／台北報導

衛生福利部今（18）公布國人去年十大死因，去年死亡人數較108年減少2,357人，也是近11年來，首次反轉為負成長。衛福部統計處表示，主要下降的死因疾病別，為肺炎與下呼吸道疾病減少近1成，也推估原因應是國人配合防疫作為，戴口罩、保持社交距離等有關。

衛福部統計處說明，長期而言，死亡人數與死亡率隨人口數增加及老化程度遞增，一向呈增加趨勢，惟109年受國人同心防疫，為近11年除105年霸王寒流災害外，首次反轉為負成長。

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統計處指出，死亡人數及死亡率皆為緩增，去年甚至出現減少的情形，推測由於防疫作為，包括勤洗手、戴口罩、保持社交距離等，連帶影響死亡人數。

▲109年死因統計結果。（圖／衛福部提供，下同，點圖可放大）

109年死亡人數計17萬3,067人，較108年減少2,357人；死亡率(死亡人數除以年中人口數)為每十萬人口733.9人，下降1.3%；以WHO 2000年世界人口結構調整後之標準化死亡率為每十萬人口390.8人，下降4.3%。

▲去年死亡人數首見負成長。

109年65歲以上死亡人數12萬6,881人，較108年減580人，占總死亡人數73.3%，提高0.7個百分點，45-64歲占21.2%，合計45歲以上死亡人數占94.6%。

依死亡率排序，109年十大死因依序為(1)惡性腫瘤(癌症)(2)心臟疾病(3)肺炎(4)腦血管疾病(5)糖尿病(6)事故傷害(7)高血壓性疾病(8)慢性下呼吸道疾病(9)腎炎腎病症候群及腎病變(10)慢性肝病及肝硬化。與108年相較，高血壓性疾病排名由第8名升至第7名，慢性下呼吸道疾病則降為第8名。

十大死因死亡人數合計13萬4,676人，占總死亡人數77.8%，與108年相較，109年以高血壓性疾病(+7.2%)、糖尿病(+3.2%)、心臟疾病(+3.0%)死亡人數增加較多；慢性下呼吸道疾病(-10.2％)、肺炎(-9.5％)減幅較大。

▲各年齡層死亡人數均減少，以14歲以下幼兒及65歲以上高齡者下降幅度最明顯。