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BBC點名台灣疫苗之亂「沒人打→超搶手」吵翻！驚爆好心肝特權風波

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳美依／綜合外電報導

BBC指出，一些亞太地區國家曾因防疫有成廣受讚揚，疫情第2年面臨更強大的變種病毒、日益自滿情緒以及防疫規定鬆綁，5月起又爆疫情。報導中也提到，台灣對於飛行員檢疫隔離規定稍微放鬆，竟釀成快速傳播感染鍊，疫苗在短短1、2月內從「乏人問津」變成「稀缺搶手」，釀成一場「疫苗之亂」。

BBC將澳洲、紐西蘭、新加坡、越南、日本、香港、南韓以及台灣稱為「新冠贏家」，2020年透過積極行動有效防疫，封鎖邊境、接觸者追蹤等政策可能被認為極端嚴格，但確實發揮作用，創造出保護泡泡，讓民眾經歷首波疫情後，恢復接近正常的日常生活。

儘管如此，在2021年的挑戰之下，越南因變種病毒株快速傳播，釀成多個群聚感染，又因社區集會變得更嚴重；南韓與日本幾個月前疫情創新高，尤其替即將舉辦東奧的日本敲響警鐘；澳洲墨爾本與新加坡分別實施2周、4周封鎖，應對小規模感染。

▲▼受到多名民眾在施打AZ疫苗後猝死暴斃影響，新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第四天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落。位於新店靜思堂、馬公公園內的接種站門口羅雀場面冷清，形成醫護人員比民眾還要多的場面。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣難以取得疫苗，接種率也低落。圖為新北市85歲以上長者施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

雖然各國起初都很難採購疫苗，但重災國家若負擔得起，都迅速推動接種計畫。儘管病毒至今仍未根除，美國與歐洲已有大約一半以上人口施打，許多南美洲國家也注射數百萬劑，都正在緩慢接近重啟、開放目標。

相較之下，感染率低的「新冠贏家」在確保公民獲得足夠疫苗方面，卻顯得緩慢且自滿。澳洲、日本、紐西蘭與台灣等富有國家接種人口比例不到1/4，港台部分民眾不信任公衛當局或疫苗安全性，對於接種感到猶豫，進一步拖慢施打進度。唯一例外是新加坡，高達42％人口至少接種第一劑，但該國僅有500萬人口。

BBC指出，台灣社會高度關注疫苗議題，反對黨質疑中央採買太慢，地方與民間人士要求開放自行採購，政府多次更新採購數量、到貨數量、各地方政府獲得分配數量等數據，精準與透明程度前所未有。

▲▼新冠肺炎疫苗 台北市好心肝診所 遭爆料安排一般民眾打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市好心肝診所遭爆料安排一般民眾打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

儘管如此，台灣先前本土0確診、社會經濟活動正常時，大部分民眾對疫苗態度保留，施打意願不高，行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心指揮官陳時中必須親自接種、平息疑慮，政府為了鼓勵施打，甚至推出自費接種與「疫苗接種假」。對比台北市好心肝診所「特權疫苗」風波，以及新竹雲林等地發生的違規施打案例，就能得知疫苗如今多麼搶手。

專家警告，新冠病毒在全球如此普遍流行，若要一個國家真正開放，民眾必須拋棄「0新冠」的想法，學著與病毒共存，接種疫苗似乎是防疫唯一出路。各界也呼籲制定更明確的「退場策略」，例如有階段目標並與疫苗接種互相搭配進行的防疫計畫，但各國似乎尚未提出類似想法。

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