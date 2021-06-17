大陸神舟十二號與天和核心艙成功對接！　歷時約6.5小時

▲神舟十二號載人飛船與天和核心艙完成自主快速交會對接。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，大陸載人航天工程辦公室消息，神舟12號載人飛船入軌後順利完成入軌狀態設置，於北京時間2021年6月17日15時54分，採用自主快速交會對接模式成功對接於天和核心艙前向端口，與此前已對接的天舟二號貨運飛船一起構成三艙（船）組合體。

據悉，整個交會對接過程歷時約6.5小時。這是天和核心艙發射入軌後，首次與載人飛船進行的交會對接。按任務實施計劃，3名航天員隨後將從神舟十二號載人飛船進入天和核心艙。

此前，大陸神舟12號載人太空船17日上午9時22分27秒順利發射升空，3名太空人中，特級太空人聶海勝擔任4次任務指令長，聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，這次是他第三次執行太空任務。特級太空人劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，這次是第二次征空；二級太空人湯洪波則是首次飛行。

按計劃，神舟12號飛船入軌後，會採自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙的前向端口，與天和核心艙、天舟二號貨運飛船形成組合體。

太空人進駐核心艙後，將執行天地同步作息制度進行工作生活，駐留約3個月後，再搭乘太空船返回艙返回東風著陸場。