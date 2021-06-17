南非飛深圳確診32例　海關染Delta變異株　遭停飛4週

▲中國國際航空。（示意圖／翻攝自維基百科）

實習記者巫彥臻／台北報導

一架由南非約翰尼斯堡往深圳的CA868國際航班，10日入境大陸時機上乘客確診新冠肺炎達32 例，導致一名30歲海關人員感染病毒Delta變異株，中國民航局昨天下令該航班將暫停運行4週。

根據中國民航局網站，此航班先前也發生同樣的事情，機上5名乘客核酸檢測為陽性，從去年12月31日遭停飛至今年1月18日。

據《新京報》報導，深圳14日一名30歲男性出現流鼻涕症狀、體溫達37.9度，經篩檢後匡列為確診者，是寶安機場海關人員，曾負責10日CA868航班入境旅客的流行病學調查，且和機上乘客所感染的病毒Delta變異株相同。

中國駐南非大使館網站今天發文表示，由於南非疫情嚴峻，建議近期暫緩國內或第三國赴南非的航班，文章也表明，有研究顯示Delta和Beta變異病毒傳染性遠高於既有病毒，目前搭乘長途航班交叉傳染的風險非常高，若無特殊需求，應盡量避免。

根據《德國之聲》報導，南非Beta病毒將成為未來疫情的最大挑戰，因為目前市面上的疫苗對其保護力都大幅降低，如莫德納對Beta病毒的有效性降低了6倍、輝瑞疫苗降低8倍、AZ疫苗僅剩10％、嬌生疫苗則為64％。