　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

南非飛深圳確診32例　海關染Delta變異株　遭停飛4週

▲▼中國國際航空。（示意圖／翻攝字維基百科）

▲中國國際航空。（示意圖／翻攝自維基百科）

實習記者巫彥臻／台北報導

一架由南非約翰尼斯堡往深圳的CA868國際航班，10日入境大陸時機上乘客確診新冠肺炎達32 例，導致一名30歲海關人員感染病毒Delta變異株，中國民航局昨天下令該航班將暫停運行4週。

根據中國民航局網站，此航班先前也發生同樣的事情，機上5名乘客核酸檢測為陽性，從去年12月31日遭停飛至今年1月18日。

據《新京報》報導，深圳14日一名30歲男性出現流鼻涕症狀、體溫達37.9度，經篩檢後匡列為確診者，是寶安機場海關人員，曾負責10日CA868航班入境旅客的流行病學調查，且和機上乘客所感染的病毒Delta變異株相同。

中國駐南非大使館網站今天發文表示，由於南非疫情嚴峻，建議近期暫緩國內或第三國赴南非的航班，文章也表明，有研究顯示Delta和Beta變異病毒傳染性遠高於既有病毒，目前搭乘長途航班交叉傳染的風險非常高，若無特殊需求，應盡量避免。

根據《德國之聲》報導，南非Beta病毒將成為未來疫情的最大挑戰，因為目前市面上的疫苗對其保護力都大幅降低，如莫德納對Beta病毒的有效性降低了6倍、輝瑞疫苗降低8倍、AZ疫苗僅剩10％、嬌生疫苗則為64％。

ET快訊
快訊／央行宣布利率「連5凍」！上修今年經濟成長率至5.08％
獨／差1秒就沒命！高雄前今日戲院外牆坍塌畫面曝　他邊逃邊回頭
快訊／新北77歲婦人打完疫苗「發燒嘔吐2天」　今晨死亡
快訊／不延了！日本宣布：9地區準時解除緊急事態
撐不住！男星東區餐廳結束營業　自嘲「沒賺一毛錢」
快訊／高雄前今日戲院高牆又倒塌毀3屋！5個月前災難片重演
快訊／北市清零計畫公布　柯文哲宣布「2項硬策略」強制執行
長者預約施打率98.04％！柯文哲：看衰的名嘴「低估台北市民
三級警戒滿月！1張圖看懂「下降趨勢」　解封時間有玄機
快訊／北市12區確診數公布　萬華只有＋6例　
快訊／別再怪萬華人　柯文哲宣布：萬華不再是疫區
賈永婕掛總統3次電話！蔡英文曝她「第一反應」笑：不是詐騙
快訊／新北三級警戒恐延長！　侯友宜：沒看到任何解封條件
LIVE／北市增34例！長者接種AZ後猝死　柯文哲最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

博物館內唐代陶俑「長出白毛」　網笑：這貂皮大衣不錯

愛國同心會周慶峻新冠病逝　陸國台辦隔海哀悼：敬佩他的愛國情懷

無需冷凍保存！大陸首支mRNA疫苗6月啟動三期臨床試驗

南非飛深圳確診32例　海關染Delta變異株　遭停飛4週

港中聯辦評蘋果日報拘捕行動：權利自由不能突破國家安全底線

揭秘太空人登艙前手持「神秘小方箱」　自帶電源風扇有一關鍵作用

牆上「大塊磁磚」突然脫落　嬰兒車中1歲女童頭部被砸嚇壞爺爺

5高層被逮捕！《蘋果日報》涉刊文章籲外國制裁　凍結1800萬資金

回應美國只捐80瓶輝瑞疫苗給這國　趙立堅：中國已經捐10萬劑

台大教授苑舉正急飛上海「錄影片親曝」：迫不及待要打祖國的疫苗

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

博物館內唐代陶俑「長出白毛」　網笑：這貂皮大衣不錯

愛國同心會周慶峻新冠病逝　陸國台辦隔海哀悼：敬佩他的愛國情懷

無需冷凍保存！大陸首支mRNA疫苗6月啟動三期臨床試驗

南非飛深圳確診32例　海關染Delta變異株　遭停飛4週

港中聯辦評蘋果日報拘捕行動：權利自由不能突破國家安全底線

揭秘太空人登艙前手持「神秘小方箱」　自帶電源風扇有一關鍵作用

牆上「大塊磁磚」突然脫落　嬰兒車中1歲女童頭部被砸嚇壞爺爺

5高層被逮捕！《蘋果日報》涉刊文章籲外國制裁　凍結1800萬資金

回應美國只捐80瓶輝瑞疫苗給這國　趙立堅：中國已經捐10萬劑

台大教授苑舉正急飛上海「錄影片親曝」：迫不及待要打祖國的疫苗

高嘉瑜批剩餘疫苗「給權貴插隊機會」　柯文哲吐槽這句話

治療犬救溺水幼鹿　隔日母鹿攜兒登門道謝感動25萬網友

快訊／628全台解封？　柯文哲：這政治文化問題「不敢擅作主張」

電車線跳電竟是「竹子」釀禍！台鐵新豐=竹北延誤　911人受影響

博美綁氣球放飛2層樓隨風飄！　400萬網紅被捕…媽一旁大笑下場曝

快訊／利率連5凍！央行上修今年經濟成長率至5.08％

跟進新北「染疫往生發10萬」？柯文哲：不是很好　法律要有一致性

快訊／萬華不再是熱區！　柯文哲：剝皮寮快篩站將改成疫苗注射站

高雄91歲翁打AZ後猝死！家屬悲喊：要見市長　陳其邁出現了

台南無新增本土病例　醫院病患、家屬快篩4036人次全部陰性

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

大陸熱門新聞

台大教授苑舉正急飛上海「錄影片親曝」：迫不及待要打祖國的疫苗

網紅雪糕一支賣283元 創始人「你愛要不要」遭網圍剿

大二女生宿舍產子！自己剪斷臍帶

關閉在台辦事處！澳門：人員簽證無法獲批

陸神舟12號成功發射！　把3名太空人送至天宮號空間站

港警突擊《蘋果日報》總編輯羅偉光住所　5高層被帶走

松機赴廈門班機客滿！　「姐妹組團」返鄉打疫苗

王思聰苦追女同志4年！卑微對話遭全網群嘲：舔狗

最新出國問候語「順便去打疫苗嗎？」

萬人擠爆泰山又遇纜車關閉　暴走衝撞閘門

回應美國只捐80瓶輝瑞疫苗給這國 趙立堅：中國已經捐10萬劑

南非飛深圳確診32例　遭停飛4週

馬雲神隱培養新嗜好 蔡崇信：馬雲很好，現在很低調

跟進香港　澳門宣布關閉在台經濟文化辦事處

更多熱門

相關新聞

回應美國只捐80瓶輝瑞疫苗給這國 趙立堅：中國已經捐10萬劑

回應美國只捐80瓶輝瑞疫苗給這國 趙立堅：中國已經捐10萬劑

美國駐千里達與托巴哥（Trinidad and Tobago）大使館近日指出，將會捐贈「80瓶」輝瑞疫苗給當地民眾，引起外界熱議。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，「中國政府已向特立尼達和多巴哥（千里達與托巴哥）捐贈了10萬劑新冠疫苗，特多政府採購的20萬劑中國疫苗15日已運抵。」

松機赴廈門班機客滿！　「姐妹組團」返鄉打疫苗

松機赴廈門班機客滿！　「姐妹組團」返鄉打疫苗

最新出國問候語「順便去打疫苗嗎？」

最新出國問候語「順便去打疫苗嗎？」

2歲女兒叫外送　多按2個0讓爸原地崩潰

2歲女兒叫外送　多按2個0讓爸原地崩潰

G7提台灣後共機擾台　國台辦回應

G7提台灣後共機擾台　國台辦回應

關鍵字：

大陸國際航班南非變異病毒大陸戰役

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕接到蔡英文來電！

傅天穎突宣布「我要結婚了」！

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

快訊／再增19例死亡！今日新增175例本土病例

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

快訊／蔡英文致電賈永婕「通話內容曝光」

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　看照片傻了

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面