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台中3長者打AZ後猝死！檢解剖90歲嬤　驚見她心肌極度缺氧亡　

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲90歲蔡姓阿嬤打疫苗後猝死，檢察官將將採阿嬤的檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市16日傳出3名老年人接種疫苗後猝死，其中1名南屯區的90歲蔡姓阿嬤，打完疫苗後傳出發燒、意識模糊等症狀，送醫搶救仍不治，經快篩後檢測為陰性，不過家屬懷疑阿嬤死因與施打疫苗有關，由轄區警方報請台中地檢署相驗，檢察官今天上午率法醫解剖相驗，無法判斷死因，將採阿嬤的檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

據悉，蔡姓阿嬤罹患阿茲海默症病史，前天上午在崇倫國中快打站打完疫苗後，當晚出現發燒、口渴等症狀，補充水分後失去意識，趕緊送醫急救，抽血檢驗初步顯示心肌有極度缺氧的狀況，搶救無效。經新冠肺炎快篩檢測，結果為陰性。

家人懷疑阿嬤是因注射而亡，昨天下午由台中市第四警分局報請台中地檢署相驗，檢察官今天上午率法醫解剖相驗，但無法判斷死因，檢察官指揮法警採阿嬤的血液、臟器送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

另一名西區的94歲林姓阿公同樣也是接種疫苗後猝死，他前天上午於忠信國小施打疫苗，當日留觀及返家未出現不適，但昨日上午喝水時遭妻子發現失去生命跡象，由於林姓阿公年事已高，家屬對死因沒有異議，未申請報驗單。

第3例為60歲邱姓男子，患有腎臟癌以及糖尿病、左眼失明等，前天下午在護理之家接種疫苗，隔日凌晨出現不適，送醫後因重症引起急性呼吸衰竭死亡，現場醫師判定死因與疫苗無關。以上3起案例，台中市政府將於今日下午疫情記者會說明。

台中市長盧秀燕表示，今天前來施打疫苗的長輩還是很踴躍，對於全台有部分長輩因疑似施打疫苗而過世，這些事件是否有關連性，中央應該要進行整體的研究釐清，以安定民心。

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