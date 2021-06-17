長輩群假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　一看照片傻了





▲網路上瘋傳，陳時中從日治二戰時期活到現在。（左／資料照。右／維基百科）

記者施怡妏／綜合報導

疫情在社區流傳的同時，不少假消息也在網路瘋傳，最近長輩群瘋傳一則消息，稱指揮中心指揮官陳時中的本名是「南雲忠一」，因為做了人體實驗的關係，從二戰一路活到現在，今年已經129歲了，這樣的假訊息「竟然有人信」，不少網友看到後都紛紛喊「超級瞎」、「歷史有多爛，才寫得出這種東西」。

陳時中是南雲忠一的假消息在網路上瘋傳，許多網友將圖片PO到臉書上，內容寫道「在長輩群看到超級蠢的幻想，有長輩說，陳時中是日本人，因為做了人體實驗的關係，一直從二戰就活到現在，因為跟美國合作而研發肺炎病毒生化武器，現在被民進黨用來屠殺民眾，陳時中本名南雲忠一」，並附上一張穿著日本軍服的黑白照片。

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▲原PO覺得這消息超級瞎。（圖／翻攝自臉書）

原PO看到此訊息後超傻眼，看到照片更是差點昏倒，並指出黑白照裡的人是山口多聞，並不是南雲忠一，「到底是歷史多爛，才能寫出這種東西」。消息曝光後，不少網友都很無奈，「沒想到這種一看就誇張的很明顯的東西還是會有人相信」、「陳時中大概是無慘吧，還可以變換各種造型喔」、「這應該是想像力跟智商的問題」。

根據維基百科資料顯示，山口多聞出生於1892年8月17日，是日本帝國海軍將領，於1942年6月6日在中途島海戰中戰死，死後追晉海軍中將。

南雲忠一則出生於1887年3月25日，生於日本山形縣，大日本帝國海軍大將（死後追晉），太平洋戰爭時，任日本聯合艦隊第一航空艦隊司令長官，率領艦隊參與偷襲珍珠港及中途島海戰而聞名於世，於1944年7月7日逝世。