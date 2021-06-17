今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今新增新增175例COVID-19本土確定病例、另新增19例死亡。個案分佈以新北市87例最多，其次為臺北市34例和苗栗縣31例。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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▲0617確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

今日新增175例本土病例，為100例男性、75例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月3日至6月16日。個案分佈以新北市87例最多，其次為臺北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及臺中市各2例。其中雙北地區以外縣市54例中，53例為已知感染源、1例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

▲0617確診死亡人數。（圖／指揮中心提供）

今日新增19例死亡個案，共計為男性11位、女性8位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月8日至6月12日，確診日介於5月15日至6月14日，死亡日介於6月8日至6月15日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月15日累計公布12042位確診個案中，已有6731人解除隔離，解隔離人數達確診人數55.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計973,215例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含951,005例排除)，其中1萬3584例確診，分別為1161例境外移入，1萬2370例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計94例移除為空號；確診個案中497例死亡。