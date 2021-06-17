快訊／第二類「中央及地方官員」誰打了疫苗？　陳時中：不超過一千人

▲日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗開打。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

特權打疫苗爭議頻傳，繼資深媒體人陳文茜昨呼籲政府公布官員施打名單，國民黨立委費鴻泰17日在朝野協商中也質疑總統府內是否有人已打過疫苗。對此，衛福部長陳時中表示，目前施打對象主要還是在第一線防疫人員，中央、地方目前打不超過一千人。

立法院長游錫堃17日召集朝野協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜。

國民黨團總召費鴻泰發言時提出質疑，第二類「維持防疫體系運作之中央及地方官員」的9萬人有哪些人？總統府有沒有人已經打過疫苗？

陳時中說明，一個防疫體系結構完整有其必要，大家說中央有9萬多人已施打，但中央、地方人員加起來沒那麼多，主要還是在第一線防疫人員，像是警察也在第二類，「中央、地方目前打沒有超過一千人。」

不過，費鴻泰追問，總統府內的行政人員有無施打，陳時中僅回應，國安體系應該有人打，至於行政人員「我還沒看到，應該是國安人員。」

▼根據衛福部統計，「第二類」順位目前已有10.3萬人次接種疫苗。（圖／衛福部提供）