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單一縣市+0意義不大　林右昌：防疫重點在撲滅社區熱點

▲6/10日基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌在臉書表示，單一縣市+0的意義不大，真正的防疫重點應在撲滅社區熱點。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

台灣本土疫情爆發月餘以來，終於有趨緩趨勢，不過，基隆市長林右昌卻在臉書上貼文指出，基隆市近幾天疫情看似趨緩，不過由於北北基桃為首都生活圈，台灣也並未嚴格限制人員在城市間的移動，單一縣市+0的意義並不大，真正的防疫目標應該不在+0，而是在撲滅社區熱點，努力找出無症狀或隱形確診者，以阻斷病毒傳播鏈。

林右昌在臉書發文表示，前幾天基隆確診的案例較多，讓大家擔心了，主因是市府在指揮中心的建議下，將高風險機構人員每3天就做一次PCR採檢，讓許多機構住民在沒症狀時就被篩檢出來，做預防性送醫收治。

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林右昌透露，基隆市近幾天確診案例下降，16日增加2例、15日增加3例，相對於14日增加14例，已相對降低很多，疫情雖然看似趨緩，不過市府不想給大家不切實際的期待，主因在北北基桃為首都生活圈，政府也未嚴格限制人員在城市間的移動，單一縣市+0的意義不大，「因為人隨時都在移動」。

林右昌強調，防疫的真正目標不應追求「+0」，而是在於撲滅社區熱點，努力找出無症狀或隱性確診者，全力阻斷病毒傳播鏈。在疫情看似趨緩之際，各縣市政府更應互相合作快速疫調並達到資訊分享，在第一時間將確診者找出，阻斷傳播鏈給予確診者妥善治療，才是各地方政府應要共同努力的方向。

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