憂中威脅　美準印太助理部長：確保美台國防合作

▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

美國國防部印太事務助理部長提名人瑞特納今天表示，共軍在台海的軍事活動破壞穩定也增加誤判風險。美方會仔細審查台海軍事平衡，確保美台國防合作與中國構成的威脅相稱。

目前擔任美國國防部長特別助理、負責國防部中國工作小組的瑞特納（Ely Ratner）今天出席聯邦參議院軍事委員會提名聽證會。他在證詞中表示，美國必須持續追求自由開放的印太地區，並投資包括台灣在內的區域盟友與合作夥伴網絡。

參議員霍利（Josh Hawley）詢問他對中國犯台造成既成事實的可能時，瑞特納表示，中國尚未放棄對台使用武力，並越來越常在區域內動用侵略性與脅迫性行為，「這令人真正憂心」。若美國未施予足夠的成本與阻止能力，中國可能利用對台侵略實現政治目的。

瑞特納並指出，總統蔡英文致力於將台灣軍隊帶向正確的方向，對蔡總統期望發展一支更具機動性與彈性的軍隊所採取的步驟，他也倍感鼓舞。他期待上任後持續推動看到這項進程。

甫旋風造訪台灣，並宣布美國將提供台灣75萬劑疫苗的參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan），則憂心前美國印太司令戴維森（Phil Davidson）對中國可能在6年內犯台的說法。對此，瑞特納不願設下時間表。他表示，美方現在有能力阻止和擊敗中國的侵略，持續保持這點十分重要。

在瑞特納提供給的書面答詢中也指出，中國尚未放棄對台使用武力。相反地，過去幾年看到的是中國解放軍快速現代化，以及中國致力於透過外交、資訊、軍事與社會經濟工具脅迫和削弱台灣安全。

瑞特納指出，中國的這些作為破壞穩定，表明中國可能不再願意以和平方式解決與台灣的分歧。對此，美國必須保持警戒，在區域提供具有作戰可信度的威嚇力，未來他會持續關注台海安全局勢發展。

評估台海當前的軍事平衡，他表示，現今的解放軍以任務為中心，資源充足，在對台灣的直接軍事施壓，以及目的在威嚇、推遲或拒絕第三方干預等其他能力上發展快速。上任後，他會仔細審視台海目前軍事平衡，確保美國與台灣的國防合作與中國構成的威脅相稱。

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瑞特納並表示，近來共軍增加在台灣附近的軍事活動，也增加誤判風險，他會確保美國履行在台灣關係法下的承諾。他表示，將確保為台灣提供必要的國防用品，以及培訓與專業知識，以確保台灣武裝部隊具有作戰可信度的威嚇力量，並鼓勵台灣專注於移動、具有成本效益與具彈性的能力，以作為台灣地理與社會優勢輔助。

他也重申，40多年來，美國在履行台灣關係法承諾所採取的行動一直是強有力、具原則且兩黨合作的。未來他會持續確保在台灣關係法、美中三公報與六項保證下的一個中國政策，持續優先考慮向台灣提供防衛性武器與服務，並維持對台灣使用武力或其他形式脅迫的可信威嚇能力。