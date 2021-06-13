端午節變天！中南部「補水週」來了　難得一連7天都有雨

▲未來一周是西南風影響台灣的天氣型態，迎風面中南部容易下雨。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，未來一周是西南風影響台灣的天氣型態，明下半天起，迎風面中南部及沿海地區將接收水氣、降雨，有機會再為水庫補充一些水分。不過，在沒下雨的時候，各地仍偏悶熱，普遍高溫33-35度，尤其大台北及花東局部地區有36度以上的機率。

氣象預報員陳伊秀指出，未來一周都是西南風環境，迎風面中南部會有不定時降雨，其中，南部降雨機率又比中部高，雨勢屬於一陣一陣的，有時候會出現天氣空檔。明天大致上以山區午後雷陣雨為主，下半天起，西南風將帶來水氣，南部跟中部沿海地區開始要留意降雨情形。

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▲未來一周天氣趨勢，西南風吹拂，迎風面中南部、沿海地區將接收水氣、降雨，有機會再為水庫補充一些水分。（圖／中央氣象局）

除了中南部不定時有降雨外，接近中午或午後，各地山區以及花東縱谷、宜蘭近山區平地午後對流發展，同樣也要留意降雨發生。

氣溫方面，沒下雨的時候各地偏熱，高溫普遍在33-35度左右，大台北跟花東局部地區不排除有36度以上高溫發生。受西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，明（14）日中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；大台北盆地，花蓮縣縱谷，基隆市、台東縣為黃色燈號。

至於小熊颱風部分，氣象局表示，颱風今日已登陸越南，強度減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣無影響。