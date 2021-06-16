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西南風雨彈續炸3縣市！彭啟明示警：別小看　下周又是另一個情境

▲▼受梅雨峰面及午後熱對流旺盛的影響，大台北地區午後下起傾盆大雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

受到西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局今（16）日持續發布大雨特報，台南至屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象達人彭啟明表示，別小看西南風和海陸風環流交會發展的降雨，預計未來幾天都類似，下周鋒面接近，又是另外一個情境。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

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▲氣象局持續發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局今早針對雲林至屏東發布大雨特報，彭啟明指出，清晨中南部沿海都有發展起來對流雲系，伴隨閃電雷擊，台中以南到屏東的朋友有感覺到嗎？累積雨量最多已經到 40-50毫米。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲彭啟明提醒，別小看西南風和海陸風環流交會發展的降雨，預計未來幾天都類似。（圖／天氣風險）

天氣風險分析師賴忠瑋則表示，今天清晨中南部沿海還是有對流雲系帶來陣雨，主要是西南風和夜晚的陸風在此交匯所造成，隨著白天陸地溫度上升迅速，陸風逐漸轉成海風，對流雲系也會逐漸減弱。不過今天白天中南部雲量仍然偏多，陸續還是會有短暫陣雨。

類似今天西南風影響的天氣，將持續到周五，也就是說，周五之前北部、東北部和東部等背風側地區都相當高溫炎熱，中南部迎風面則相對天氣較不穩定。

周六鋒面雲系將自北方南下接近台灣，不過結構並不完整，加上西南風帶來的水氣也不算多，因此雖然天氣會轉趨不穩定，但是可能還不至於像之前梅雨鋒面會帶來連續且長時間的傍沱大雨，而是迎風面的中南部降雨會增加，其他各地雲量增加，午後熱對流的發展也會轉趨明顯。

下周的天氣變動度會比較大，下周一原本的鋒面雲系就會南下到台灣到巴士海峽附近，周三至周四左右又會再度北抬，此時的結構有機會發展得比較完展，冷暖空氣交匯所形成的不連續面較明顯，西南風迎風面的中南部地區容易有中小尺度的旺盛對流雲系發展，可以帶來連續且較長時間的大雨。

不過這樣的情況也有可能不會那麼明顯，畢竟要有鋒面結構較完整及西南風帶來水氣等因素配合，加上還有一段時間，因此變動度會比較高，建議還是得滾動更新天氣預報。

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