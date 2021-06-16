陳文茜喊公布第二類名單！陳宗彥用人數回應：中央防疫人員3千人

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內發生本土疫情，民眾搶打疫苗，也出現特權疫苗等爭議，資深媒體人陳文茜指出，第二類對象中央防疫人員排在所有長者、長照機構人員，質疑是否混入行政機關或總統府的「重要官員」特權人士，喊話應該公布名單。中央流行疫情指揮中心副指揮官今（16）日強調，相關資料屬於個資法範疇，不應該公開，但也公布數據，第二類16萬多人，中央人員僅3千人。

陳文茜遭媒體人周玉蔻日前點名到好心肝診所打特權疫苗，陳文茜回應「我們都在等疫苗，可是我們常常等到的是我們與防疫中心必須保持『惡的距離』。」

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陳文茜指出，第2類詳列加入很多高風險人員，卻未公布各別人數，第2類在過去施打人數皆為9至12萬，這次加入很多早該列入之人，但在9至12萬人中佔多少？尤其非高風險的行政機關及總統府「重要官員」特權人士有多少？混在其間，不只不能服眾，而且把自己和救護車防護人員的風險併提，全球民主國家首見。

陳文茜認為，第2類的名單及施打次數應該對全國全名公佈，因為排在高風險、所有長者、養老院、重大疾病患者的前面，「他們沒有隱私權，如果光明磊落，公佈自可服眾」。

陳宗彥說明，疫苗注射屬於醫療行為，依照《個資法》相關病歷、身體健康相關資訊都屬於範圍內，不能去公開。陳宗彥另公布第二類數據，第二類中央地方防疫人員總匡列16萬多人，維持防疫體系運作的中央人員大概3千多人，涵蓋中央各部會、總統府、一線防疫人員等等。

至於地方防疫人員4千1百多人，其餘還有機場港阜、第一線居家檢疫的村里長、里幹事、一線協助防疫的警察人員、防疫計程車、環保清潔人員、救災海巡人員等，都是第二類。陳宗彥強調，「用這樣數字可讓社會大家清楚，整個結構上第二類人員絕大多數都是第一線從事防疫工作的同仁」。