快訊／不等14天發病！北市祭「精準疫調」追殺　居隔者也出來做快篩

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布，新增167例本土個案，以新北市65例最多，其次為北市50例，並新增18例死亡。柯文哲說，目前北市主要熱區都消失了，未來會進行熱點殲滅戰打法；副市長黃珊珊說，冷區殲滅就是所謂的「精準疫調」，這個方法已找出1名確診者帶出5例陽性，對於殲滅疫情有相當的幫助。

針對精準疫調跟傳統疫調的差別，黃珊珊說，傳統疫調發現確診者後，會詢問他最近的接觸者跟去過的地方，了解狀況後匡列居家隔離對象；但其接觸者符合居家隔離的對象，也可能有不符合的，因此會有沒有被匡列的情形。

此外，雖然會每天會派人關懷居家隔離14天者，但對於隔離者到底有沒有受到感染，沒有做具體直接的了解處理。

至於精準疫調，黃珊珊指出，一個確診者接觸的可能有兩種人，一種有接觸過需居家隔離、也可能有沒被匡列的。居家隔離至少是跟社區斷線，暫時不會有感染的可能性，沒有被匡列的是我們比較擔心的，因此在疫調時會進一步跟確診者溝通，「哪些人是你覺得有可能被感染的，願不願意把他的聯絡方式給我們」。

黃珊珊說，這個方法讓確診者說出很多擔心的對象，然後會逐一聯絡。過去的居隔者不必快篩，精準疫調的方式會主動邀請居隔者出來快篩，把有接觸未匡列、跟現在正在居家隔離的都找出來快篩。

黃珊珊指出，昨天萬華健康服務中心的例子，1個確診者有5個接觸者，有3個是居家隔離、2個沒有被隔離，但這5位昨天都到快篩站快篩都是陽性，這樣可以讓5位接觸者都提早知道狀況。

其中，3位居隔者已經是確診者，不必等到14天發病後再去了解病情，我們希望在短時間就把確診者匡列出來，除了傳統疫調外，我們提前匡列阻斷感染源，讓接觸者提早知道，不用等到14天發病後才知道他是確診者。

聯醫副總院長璩大成則補充，北市有段時間R0值接近1，僵持很長一段時間，雖然沒有往上升，但一直降不下去，因此在大家腦力激盪下推出清零計畫。兩個重點，「熱區圍堵、冷區殲滅」。

熱區圍堵就是第一在熱區邊緣做防堵動作，第二，進入和平、中興、剝皮寮等定點篩檢，第三，派出機動篩檢到社區做圍堵。冷區殲滅就是所謂的精準疫調。

璩大成指出，兩種方法初步都獲得成果，萬華慢慢降下來了，且保守估計，本週有5個區是0個案，如果還有回流，也希望可以很快撲滅。前幾天也針對熱區進駐，把熱區做殲滅，1位確診帶出5位PCR陽性，很快可以把新的這一群做匡列治療外，這一例確診者感染源不明，如今也可以用科技方法、足跡搜尋等，把感染源找出來。