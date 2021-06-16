家用快篩試劑每劑3000元太貴！　陳時中：會引進300元產品

記者嚴云岑／台北報導

終結新冠疫情，大規模篩檢與疫苗施打成了必要條件，食藥署今（16）日再通過10款家用快篩試劑醫材許可，其中更見國產試劑，未來有望在台灣自行製造。不過，本周有望來台的快篩試劑，每劑要價2500~3000元，讓民眾直呼難負擔。對此，陳時中表示，有準備進口另一品牌，費用較低約300元，提高使用可近性。

食藥署日前核准2款居家快篩試劑，最快本週來台，屆時民眾可以在藥局、藥妝店購得。指揮中心今（14）日公布初步居家快篩指引，購買時需要媒合醫事人員線上或面對面指導操作，驗出陽性後也要戴口罩計程車到採檢點，進行快篩、PCR檢驗，一旦驗出陽性，就須在24小時內完成通報。

上週核准輸台的3件快篩世紀分別為兩款核酸檢驗、一款抗原快篩，都有高達8成以上的陽性一致率，核酸試劑準確度更高達9成。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到，居家快篩指引食藥署還在研擬草案，但因為採檢需深入鼻咽，暫定要求在前端購買時就媒合醫事人員進行指導，以免採錯影響檢驗準度。而驗出陽性後，民眾因無通報權限，會要求戴口罩做計程車到就近採檢點做確認，若快篩或PCR為陽性，也會在24小時內通報。

羅一鈞另表示，如果民眾在家快篩陽性不知如何處理，可以打1922進行詢問，快篩陰性也不能掉以輕心，因為快篩有偽陽性、偽陰性存在，還是要做好自主健康監測。