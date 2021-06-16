快訊／再增18死！70多歲女「自覺體溫偏高」死亡後4日才確診

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎社區感染延燒月餘，已累積1.1萬人確診、400多人死亡，指揮中心今（16）日在公佈167例新增個案，另有18人往生，確診個案中以新北市65最多、台北市50例、苗栗縣21例。

在死亡個案中，有2人是死後才確診，其中案12288為70多歲女性，有接觸其他確診，5/30咳嗽、自覺體溫偏高但未住院，6/6就死亡、6/8才採檢，6/10才確診。

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▲0616死亡個案，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，今天疫情雖然比昨天高一點，但整體看來還是有在下降，對於某些區域擴大篩檢，依然有必要性，呼籲高風險區域出來採檢時，還是要盡量配合，因為把無症狀篩檢出來，對自己、家人都是一種保護。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月14日累計公布11,907位確診個案中，已有6,373人解除隔離，解隔離人數達確診人數53.5%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案中，案13371、案13372均為菲律賓籍20多歲男性船員，分別於5月13日及5月5日自菲律賓來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，且居家檢疫期滿採檢結果均為陰性。2人為同船船員，在臺期間並無症狀，6月14日因出境需求，一同自費採檢，於今日確診；衛生單位已匡列2人接觸者共19人，均列自我健康監測。案13501為本國籍20多歲男性，5月24日自菲律賓返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，檢疫期滿後於6月9日出現發燒、咳嗽症狀，就醫後返家持續自主健康管理，6月15日因症狀持續就醫採檢，於今日確診；衛生單位已匡列相關接觸者2人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計937,150例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含914,861例排除)，其中13,409例確診，分別為1,161例境外移入，12,195例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另新增2例空號 (案12511、12767)，累計94例移除為空號；確診個案中478例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。