▲指揮中心不認「國外打疫苗」，30外籍機師入境仍得關7天。（圖／記者黃宥寧攝）

記者賴文萱／台北報導

國內疫情嚴峻，不少人選擇飛去國外施打疫苗，國籍航空也有約30名外籍機師已在國外接種完疫苗。然而因指揮中心不承認國外接種紀錄，因此，在國內仍視同未接種，依規定得要居家檢疫7天，造成困擾。民航局表示，已將相關資料提報指揮中心，後續會配合找專家研議。

機師工會理事長李信燕指出，國籍航空有許多外籍機師趁著休假，回到自己國家接種已被國際認證的新冠疫苗，但目前指揮中心還沒承認這些疫苗，等於他們在國內仍被視同未接種。

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據了解，長榮航空就有將近20名已在國外接種疫苗的外籍機師，有機師甚至已在國外接種完2劑，但返台還是要進行嚴格的居家檢疫，造成很大困擾。

▲外籍機組員在國外打疫苗，但指揮中心不承認。（圖／記者李毓康攝）

先前指揮中心調整機組員返台後最新檢疫措施，尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2周者，自6/12起，採5天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+9天加強版自主健康管理；7/1起，採7天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+7天加強版自主健康管理（第14天抗原快篩）。若是完整接種2劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性（每3個月監測），則採7天自主健康管理（結束日PCR陰性）。

李信燕表示，針對這個狀況，先前就有一直反應給指揮中心及民航局，因為將來不只機組員，其他國人或來台旅客也會遇到這樣的問題，不可能都視為沒施打過疫苗，這牽扯到國際疫苗護照認證，指揮中心應該盡快針對邊際管制規劃新一套處理方式。

▲國內疫苗數量不足，近來不少國人選擇直接飛去國外施打。（圖／路透）

民航局對此回應，目前統計人數有近30位，現在已將相關資料提報指揮中心，後續會配合指揮中心找專家研議。華航則表示，已將機師在國外施打疫苗資料提報民航局，將依民航局及指揮中心指示辦理；長榮也回應，目前有20位外籍機組員在國外已接種過COVID-19疫苗，並提供疫苗接種證明。執勤返台後之檢疫措施將依中央流行疫情指揮中心指示辦理。

事實上，台灣從5月底就爆發「疫苗逃難潮」，且預計這股熱潮會持續到年底。針對民眾出國施打完畢後，回台居家檢疫天數是否會放寬？指揮官陳時中先前回應，目前沒有放寬計畫。