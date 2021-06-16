南韓新冠疫苗計畫步正軌！1300萬人「接種第1劑」　占全國人口1／4

▲南韓已突破1300萬人接種第1劑新冠疫苗，圖為慶尚南道昌原市一名男子接種嬌生疫苗。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年2月26、27日陸續開放民眾大規模施打阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞新冠疫苗，政府的接種計畫陸續步上正軌，迄今為止在110天以內創下超過1300萬人接種第1劑疫苗的紀錄，占全國總人口數比率高達25.3%，等於全國每5人就有1人施打過疫苗。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠肺炎預防接種對應促進團昨（15）日下午公布最新統計數據，截至該日下午2時30分，已累計1300萬497人接受第1劑新冠疫苗接種，占全國總人口（去年12月底南韓總人口為5134萬9116）比率為25.3%，而完成2劑疫苗接種者（包括僅需接種1劑的嬌生）為340萬1758人，占總人口比率為6.6%。

南韓政府與防疫當局依照感染風險高低、年齡、職業等制定接種順序名單，從2下旬起開放未滿65歲的療養看護機構入住患者、工作人員施打AZ疫苗，接著往下開放新冠專責醫院醫護與工作人員、社會必要人力（警消）、特殊教育與保健教師、75歲以上族群依序接種，目前則開放60至64歲人士接種第1劑AZ疫苗，以及30歲以下的軍人施打第1劑輝瑞疫苗。

而30至60歲的預備役、民防委隊員、國防與外交相關人士則從本月10至16日施打嬌生疫苗。

據悉，先前南韓政府在擬定接種計畫時，預估今年6月底前將有1300萬人完成第1劑接種，不過隨著疫苗供貨逐漸穩定、加上美國拜登政府提供的101萬劑嬌生疫苗，讓6月底前全國接種人數可望突破1400萬，預計9月將有3600萬人接受第1劑接種、11月達成「群體免疫」。

►接種輝瑞疫苗爆嚴重疏失！6名軍人慘遭「誤打食鹽水」 只好再重來

外出必備防疫神器，護目鏡、面罩269元起

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast