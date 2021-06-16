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社會 社會焦點 保障人權

內湖擄人內幕曝！買賣麥拉倫尾款未清　他酸「笑死人」激怒買家

記者張君豪／台北報導

北市內湖區成功路二段萊爾富便利商店15日傍晚6點40分左右，發生疑似債務糾紛爆發的擄人案，店員目擊有人被拉上車帶走，嚇得趕緊報警。內湖警分局偵查隊、轄區文德所除派遣大批警員到場，也有民眾看到警車「一輛接著一輛呼嘯而過！」警方並在現場拉起封鎖線。

▲內湖成功路萊爾富15日晚間驚傳歹徒持械擄人案件，警方展開追查。（圖／記者張君豪翻攝）
▲內湖成功路萊爾富15日晚間驚傳歹徒持械擄人案件，警方展開追查。（圖／記者張君豪翻攝）

據瞭解，原來這是一起因買賣超跑「麥拉倫（McLaren）」的債務糾紛，導致這輛超跑所有人遭下一手購買玩家找朋友、分持甩棍等器械將吳姓被害人押走談判談判，所幸在內湖警分局偵查隊長劉宗仁奮勇和歹徒談判下，肉票於15日晚間9時許獲釋，但被害人面對警方調查堅持不願提告，超跑麥拉倫主人吳男輕描淡寫向警方表示「社會事社會了、不需要警方介入」。

內湖警分局15日晚間緊急成立專案小組，鎖定涉嫌持刀、棍押走1名男性的4名黑幫成員身份，專案小組當晚9時許分左右在新北市新莊區泰山明志科技大學旁，救出被架走的吳姓被害人（33歲），救人關鍵是在偵查隊長劉宗仁經調閱監視器鎖定歹徒身分後，直接撥打行動電話給挾持人質的黑幫團夥；劉隊長曉以大義：「論你們有甚麼糾紛，先把人放回來再說」、「警方已經鎖定你們，趕緊出來投案說明」。

押人談判的歹徒認為，嗆聲示威目的已經達到，當晚在新北市泰山明志路附近放人；據了解，吳姓被害人不願配合警方調查，且說法一變再變，他獲釋第一時間表示，因買賣一輛保時捷凱燕休旅車的尾款糾紛才被擄走，回到內湖警分局接受警詢時又改口，表示自己因為賣出一輛麥拉倫給對方，對方迄今還有約新台幣100萬元的尾款還沒付錢，但因雙方都是道上兄弟，吳男在外面放出風聲挖苦對方，「笑死人！有屁股買超跑，沒口袋付100萬。」

對方認為吳男存心讓他沒面子，15日才會趁家住基隆暖暖的吳男開車到台北市內湖區接女友下班時，在成功路的萊爾富超商前，教唆3名小弟分持甩棍等凶器當街擄人談判，所幸經過偵查隊長熱線與歹徒談判後，肉票才安全獲釋，但吳男說法一變再變讓警方相當頭痛、案情一度膠著。

離奇的是，後來警方查出，這輛要價上千萬元的超跑麥拉倫迄今還在新北市新莊二省道附近某二手車商處，經警方調閱車籍發現超跑根本沒過戶，也不在吳男名下，吳男聲稱自己是第三手車主，於日前把車賣給對方，但因尚有百餘萬元尾款未清、才會發生這起當街押人衝突。

警方不排除這輛麥拉倫超跑有可能是車貸未清的權利車，才會以低於市價甚多的價格在黑幫成員間買賣，雖然吳男不願向對方提告，警方告知他妨害自由屬於公訴罪，警方仍將主動偵辦究責，並有信心在短期內抓人破案。

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